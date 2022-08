O currículo é um documento profissional que deve ser direcionado para que o candidato alcance os seus objetivos no mercado. Portanto, o currículo deve ser construído de maneira assertiva, eficiente e direcionada.

Construa um currículo assertivo e não fique aquém do seu potencial profissional

O profissional de recrutamento e seleção possui pouco tempo hábil para uma análise do currículo profissional do candidato. Por isso, quanto mais assertivo for o documento, mais destacado ele será no mercado de trabalho atual.

Opte pela ordem cronológica inversa das informações

Priorize informações sucintas e preze pela ordem cronológica inversa, ou seja, considere as informações atuais na organização dos dados do seu currículo. Sendo assim, é relevante que os dados estejam atualizados e objetivos.

Dados pessoais

Informe seus dados pessoais considerando os meios de contato e evite dados desnecessários, como números de documentos pessoais e dados de filiação, por exemplo.

Objetivo

O objetivo do currículo pode ser composto pelo seu cargo e hierarquia dentro da sua área de atuação. Por exemplo: gerente de atendimento ao cliente; analista de compras; assistente de marketing digital; auxiliar de logística etc.

Experiência profissional

A descrição referente a sua experiência profissional é um ponto de grande valia para a análise feita pela empresa. Por isso, informe o nome da organização e o seu período trabalhado.

Descreva suas atividades profissionais de forma resumida

As suas atividades principais devem ser descritas de maneira sucinta. Visto que o currículo será explorado durante uma entrevista de emprego. Sendo assim, não é viável que insira informações concretas na elaboração do currículo. Uma vez que um currículo muito extenso e/ou confuso pode ser facilmente descartado.

Trajetória acadêmica

A sua escolaridade deve corroborar a objetividade do documento. Portanto, informe cursos concluídos e cursos em andamento, considerando a previsão de término do curso atual, se for o caso.

Utilize o Linkedin e direcione o seu perfil

O Linkedin é uma plataforma muito importante para o mercado na era digital, sendo viável que o candidato atualize o seu perfil e direcione o envio do currículo, utilizando a plataforma de maneira objetiva.

Faça adaptações e alcance o seu objetivo profissional

Portanto, é viável adaptar os pontos indicados e não fique aquém do seu potencial profissional no mercado atual. Visto que excelentes profissionais acabam não recebendo uma oferta importante, apenas pela falta de objetividade do seu currículo. Sendo assim, esse é um ponto muito importante para que alcance o seu potencial profissional.