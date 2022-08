Consulta do 4º lote da restituição foi liberada

A Receita Federal disponibilizou a consulta da restituição do Imposto de Renda 2022 referente ao quarto e penúltimo lote. Segundo informações disponibilizadas pelo órgão, o pagamento do 4º lote deve ser realizado no dia 31 de agosto, contemplando 4.462.564 contribuintes, entre prioritários e não prioritários.

Do número total de contemplados, ?R$ 265.909.045,61?serão destinados aos contribuintes que possuem prioridade legal. Sendo assim, deverão receber nesse momento 7.855 idosos acima de 80 anos; 60.575?idosos entre 60 e 79?anos; 5.514?contribuintes?com alguma deficiência física, mental ou doença grave e 25.854?contribuintes que possuem o magistério como maior fonte de renda.

Vale informar que este lote também contempla restituições residuais de anos anteriores. Desse modo, o restante do lote será pago também a 4.362.766?contribuintes não prioritários que entregaram declarações de exercícios anteriores até o dia 30 de maio de 2022. ?

A Receita Federal também informou que nos lotes anteriores foram pagos R$ 18,9 bilhões para aproximadamente 12,9 milhões de contribuintes. Grande parte desses contemplados eram também contribuintes com prioridade legal, ou seja, idosos, pessoas com deficiência e indivíduos cuja maior fonte de renda é o magistério.

Veja como consultar a situação da declaração

Os contribuintes podem consultar a situação da declaração do Imposto de Renda diretamente no site da Receita Federal. Para isso, basta clicar em “Meu Imposto de Renda” e em “Consultar Restituição”. Outra forma de realizar a consulta é baixando o aplicativo “Meu Imposto de Renda” disponível para aparelhos Android e iOS.

Realizando a consulta os cidadãos podem verificar possíveis pendências na declaração do Imposto de Renda que estão impossibilitando o pagamento da restituição. Desta forma, é possível conferir se o contribuinte acabou caindo na malha fina, sendo possível enviar uma declaração retificadora para regularizar a situação.

“A página apresenta orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou uma consulta completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC. Se identificar alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificar a declaração, corrigindo as informações que porventura estejam equivocadas”, informa a Receita Federal.

Saiba mais sobre a restituição do Imposto de Renda

De acordo com o calendário disponibilizado pela Receita Federal, a restituição do Imposto de Renda teve início em maio e deve ser concluída em setembro. Além disso, o pagamento é depositado na conta bancária informada pelo contribuinte no ato da declaração, sempre no último dia útil de cada mês. Veja a seguir as datas de pagamento da restituição:

1º lote: 31 de maio

2ª lote: 30 de junho

3º lote: 29 de julho

4º lote: 31 de agosto

5º lote: 30 de setembro

Se o crédito da restituição do Imposto de Renda não for realizado por algum motivo, os valores devem ficar disponíveis para resgate no Banco do Brasil durante o período de um ano. Nesses casos, é possível agendar o depósito por meio do Portal BB ou ligando na Central de Relacionamento a instituição nos números de telefone 4004-0001 (para capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (número exclusivo para deficientes auditivos).