Consulta do auxílio emergencial 2022: saiba como realizar

Hoje vamos falar sobre como fazer a consulta do auxílio emergencial 2022. Aliás, esses valores dizem respeito a benefícios retroativos que não foram sacados pelo cidadão.

O auxílio emergencial é uma Medida Provisória de transferência de renda para a população, durante situação de calamidade pública, instaurada em 2020.

Se você possui valores a receber, e quer saber como consultar, continue com a gente. Dessa maneira, veja mais informações a respeito do assunto e de como realizar a consulta.

O que é o auxílio emergencial 2022?

Lançado em 2020 sobre uma situação de calamidade pública devido a pandemia da covid-19, o auxílio emergencial pagou, a milhares de brasileiros, cinco parcelas de 600 reais.

Milhares de brasileiros foram beneficiados com o programa em diversas situações. Por exemplo, pessoas em situação de vulnerabilidade, mães solo e diversas outras parcelas da população.

O programa se deu por encerrado no ano de 2021, quando a última parcela foi paga. No entanto, estima-se que milhares de pessoas não sacaram o auxílio.

Então, essas pessoas são pais solteiros, chefes de família que estavam inscritos no CADúnico do governo até o ano passado.

O auxílio emergencial 2022 é referente a 2020 e pode pagar de 600 a 3 mil reais, de forma retroativa, para a população dessa categoria, que não sacou o benefício na época.

Quem pode receber o auxílio emergencial 2022?

Se você é pai solteiro e chefe de família e deseja receber o auxílio emergencial 2022, precisará cumprir com alguns requisitos como:

Estar inscrito no programa Bolsa Família de 2020;

Ter o cadastro no CADúnico atualizado há pelo menos 2 anos;

Estar desempregado atualmente;

Possuir renda mensal que não ultrapasse meio salário mínimo, ou 606 reais per capita, ou então 3 salários mínimo para toda a família;

Não estar casado ou possuir cônjuge;

Ter pelo menos uma criança ou adolescente, com menos de 18 anos, na família.

Se você cumprir todas essas exigências, pode se enquadrar no grupo que irá receber de 600 a 3 mil reais retroativos do auxílio emergencial.

Como consultar o auxílio emergencial 2022?

Agora que você já sabe qual a categoria e quais as exigências para receber os valores referentes ao auxílio emergencial 2022, deve estar se perguntando como consultar se você tem direito. Uma das formas de realizar essa consulta é através do portal Dataprev.

Até pouco tempo, era possível realizar essa conta somente utilizando o número do CPF, data de nascimento e nome completo, além do nome da mãe do beneficiário. No entanto, com atualizações nas regras da empresa, agora é necessário possuir uma conta gov.br para realizar o login e consultar o benefício.

Contudo, o site ainda está disponível para consulta. Por isso, veja a seguir como realizar o login para ver mais informações a respeito de seu benefício:

Acesse o site do Dataprev;

Selecione a opção Entrar com gov.br;

Preencha com o número do seu CPF;

Adicione sua senha do portal gov.br.

Se esse for seu primeiro acesso, será necessária uma autorização de uso de dados pessoais para que o portal utilize suas informações. Sendo assim, insira informações como nome, data de nascimento e número do CPF. O site também pode pedir por outros documentos como a CNH, por exemplo.

Após a autorização, você já estará na página de consulta do benefício. Assim, poderá obter mais informações a respeito do valor e se será possível que você receba.

Como consultar o auxílio emergencial 2022 pelo telefone?

Se você não possuir cadastro no portal gov.br, ou preferir realizar a consulta por telefone, de maneira simples e rápida, basta ligar no número 111, que pertence à Caixa Econômica Federal.

O atendimento está disponível de segunda a domingo, das 7 horas da manhã às 22 horas da noite. A propósito, a ligação é gratuita e pode ser feita tanto de telefones fixos quanto de celulares.

Ao completar a ligação, selecione a opção auxílio emergencial e siga as instruções para falar com um atendente e tirar suas dúvidas. Aliás, você também pode consultar se seu CPF consta na base de dados de beneficiários do programa para esse ano. Também é possível saber os valores que você tem a receber através da ligação.

Por fim, acesse o portal Dataprev ou ligue no telefone da Caixa Econômica Federal para realizar a consulta do auxílio emergencial 2022. Se você é pai solteiro e chefe de família, em situação de vulnerabilidade, tem boas chances de receber a quantia devida.