Contas Premium/Cookies Envato Elements de 2022 de graça

Se você é um criador que cria sites, músicas, gráficos e vídeos, é provável que já tenha ouvido falar do Envato Elements. O Envato Elements é uma parte do Envato que fornece ativos digitais como vídeos, modelos, vetores, fontes, clipes de som, imagens, temas WordPress e outros elementos gráficos. Ele atende a criadores de todos os níveis, sejam iniciantes, intermediários ou avançados.

No entanto, tudo isso pode ser aproveitado ao assinar o plano Envato Elements. Se você acabou de iniciar sua carreira como criador ou está aprendendo, é compreensível que pagar pela assinatura possa ser difícil para você. Então, como faço para acessar o Envato Elements sem pagar pela assinatura?

A resposta para isso seria usando cookies premium da Envato Elements. Você pode usar os cookies premium da Envato Elements e acessar todos os ativos que ela oferece. Então, como fazê-lo? Não se preocupe; este artigo lista os cookies premium do Envato Elements para obter contas premium gratuitamente e o guia sobre como usá-los.

Sobre a Envato Elements

Como já dissemos, a Envato Elements faz parte da Envato. É o local único para obter todos os ativos digitais de que você precisa. Está disponível como um modelo baseado em assinatura, cujos preços variam de acordo com o plano escolhido. Você encontrará temas do WordPress, videoclipes, sons, modelos e outros ativos digitais. Possui uma ampla biblioteca dos seguintes ativos-

Mais de 50 milhões de fotos

Vídeo de estoque, bem como modelos de vídeo

Efeitos sonoros e faixas de música

Fontes, 3D e complementos

Temas e plugins do WordPress

Plano de Assinatura da Envato Elements

Existem quatro planos oferecidos pela Envato Elements – Individuals, Students, Teams e Enterprise. O custo de um plano individual é de $ 16,5/mês. Isto é para uma única pessoa que não está trabalhando em equipe. Se você tiver uma equipe de 5 pessoas ou mais, poderá optar pelo plano Team, que custa US$ 10,75 por mês para um único membro.

Estudantes têm desconto de 30% na mensalidade. Se você é um estudante universitário, então você pode aproveitar esta oferta. A Envato Elements também possui um plano Enterprise para empresas e agências. As empresas podem personalizar o pacote de acordo com suas necessidades e serão cobradas de acordo.

Cookies Premium Envato Elements

Se você deseja usar o Envato Elements gratuitamente, obter cookies premium permitirá acessá-los. Você pode usar os cookies do Envato Elements da conta premium e poderá acessar as contas. O uso de cookies é totalmente seguro; eles não rastreiam as credenciais da sua conta, portanto, usá-los não causará problemas. Eles são fáceis de usar; você deve importá-los para o seu navegador e começar a usá-los.

Você pode usar os cookies premium do Envato Elements abaixo para acessar contas premium gratuitamente.

Sorteio de contas premium da Envato Elements 2022

Em breve!!

Como usar os cookies Premium da Envato Elements?

Agora que você tem os cookies premium da Envato Elements com você, a questão é como você pode usá-los. Você terá que importar os cookies para o navegador que está usando e, em seguida, poderá usá-los. Esta não é uma tarefa difícil de continuar, e se você não sabe como fazê-lo, estamos aqui para ajudá-lo. Abaixo está o processo completo para usar os cookies premium da Envato Elements em seu navegador. Observe que usaremos o navegador Chrome, mas você pode usar qualquer outro navegador com suporte para extensões.

Abrir Google Chrome em seu computador. Aqui, vá para o navegador da Web Chrome. Você pode fazer isso clicando neste link .

Aqui, procure Editor de cookies extensão e clique na primeira opção que aparece.

Agora, clique em Adicionar ao Chrome botão para adicionar a extensão ao seu navegador.

Após instalar o plugin, clique no botão Plugar ícone ao lado da barra de endereço. Agora, clique no Editor de cookies plugar. Você pode fixar o plug-in para acessá-lo rapidamente.

Depois de fazer isso, vá para o Elementos de Envato site clicando neste link .

Agora, clique no Editor de cookies extensão para abri-lo. Agora, clique em a Caixa ícone; isso limpará todos os cookies que foram usados ​​anteriormente.

Agora, clique no Inserir opção. Agora, copie os cookies mencionados neste artigo e cole-os aqui. Feito isso, clique em Inserir novamente.

Agora, atualize a página do Envato Elements e você será conectado à conta paga do Envato Elements.

Limpar cookies

Se você não quiser mais usar os cookies, considere limpá-los. Isso pode ocorrer porque você está tendo problemas com eles ou deseja usar os cookies recém-atualizados. Para limpar os cookies, siga os passos abaixo-

Visite o site da Envato Elements no seu navegador. Clique neste link fazer isso.

Agora, clique no Editor de cookies extensão.

Clique em Excluir todas as opções e os cookies serão excluídos.

Resultado final

A Envato Elements, com certeza, é uma das melhores plataformas para lhe fornecer ativos digitais. Se você é um designer gráfico iniciante que acabou de iniciar sua jornada ou alguém que já está em alguns projetos, poderá obter ativos digitais que podem ser usados ​​em seu trabalho. Eles atendem não apenas os iniciantes, mas todos os profissionais por aí.

Eles fornecem assinaturas premium, dificultando o uso. Para superar a assinatura premium, pode-se usar os cookies premium do Envato Elements e acessar a conta premium gratuitamente. Este artigo discutiu tudo sobre os cookies premium da Envato Elements e como você pode usá-los. Também listamos alguns cookies premium para Envato Elements que você pode considerar usar.

Perguntas frequentes

Como faço para obter uma conta Envato Elements gratuitamente?

A partir de agora, você só pode obter o Envato Elements gratuitamente se alguém o compartilhar com você. Você pode obter a avaliação gratuita, mas isso será limitado a uma duração de apenas 7 dias.

Como usar os cookies Premium da Envato Elements?

Acima neste artigo, discutimos como você pode usar os cookies premium da Envato Elements em seu navegador. Você pode seguir nosso guia para usar cookies premium da Envato Elements e acessar as contas premium gratuitamente.

O valor da Envato Elements para o dinheiro?

Sim, o Envato Elements tem uma boa relação custo-benefício. Com um preço acessível, oferece os melhores elementos digitais. Você pode explorar a ampla biblioteca de ativos digitais no Envato Elements e usá-los em seus projetos.

A Envato Elements é isenta de direitos?

Sim, o Envato Elements é isento de royalties. Depois de ter a assinatura do Envato Elements, você poderá usar seus ativos em seus projetos. A licença para os ativos baixados não é exclusiva e pode ser usada comercialmente em todo o mundo. Você pode usar os ativos para qualquer pessoa, bem como para uso comercial.

Posso baixar ativos apenas uma vez?

Os ativos podem ser baixados quantas vezes você quiser; eles não são para um único download. Depois que o ativo for baixado, ele poderá ser baixado novamente.

ARTIGOS RELACIONADOS: