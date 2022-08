A Cooperativa Agrária é responsável pelo cultivo de milho, soja, cevada e trigo. A companhia está divulgando oportunidades de emprego que garantem benefícios e salários compatíveis com o mercado pelo Paraná. Veja as informações, a seguir.

Cooperativa Agrária abre vagas de emprego no Paraná

São diversas oportunidades disponíveis pela Cooperativa Agrária, considerando profissionais proativos que busquem desenvolvimento profissional e agregar sucesso a todas as atividades do cargo desejado. Veja, a seguir, as informações sobre as vagas abertas, neste momento.

MOTORISTA III – FLORESTAL;

AUXILIAR DE SERVIÇOS – CEREAIS GUARAPUAVA;

OPERADOR DE ENVASE I – NUTRIÇÃO ANIMAL;

OPERADOR DE PRODUÇÃO I – NUTRIÇÃO ANIMAL;

ALMOXARIFE I – ALMOXARIFADO;

AUXILIAR ADMINISTRATIVO III – LOGÍSTICA E CENTRAL FISCAL IREKS;

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO – NUTRIÇÃO ANIMAL;

AUXILIAR DE PRODUÇÃO – SEMENTES;

AUXILIAR ADMINISTRATIVO I – HOSPITAL SEMMELWEIS;

OPERADOR PAINEL COMANDO – NUTRIÇÃO ANIMAL.

Veja também: Ajinomoto do Brasil abre vagas de emprego em São Paulo

Como se candidatar

Para fazer parte da equipe, os candidatos devem acessar a página de inscrição, escolher uma das vagas disponíveis pela Cooperativa Agrária e preencher as exigências solicitadas. Acompanhe todas as informações para participar do processo seletivo da empresa.

Saiba tudo sobre os empregos da semana, divulgadas diariamente aqui no Notícias Concursos.