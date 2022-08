Corning anuncia vagas de emprego no Rio de Janeiro

A Corning, fundada em 1851 com sede em Nova York, anuncia vagas de emprego na região do Rio de Janeiro. Além disso, é uma companhia inovadora e líder mundial em ciência dos materiais, com aproximadamente 45 mil funcionários. Veja como se candidatar.

Corning abre oportunidades de emprego

A Corning, empresa especializada na área de ciência dos materiais, divulgou oportunidades de emprego disponíveis na região do Rio de Janeiro. Além do salário compatível com o mercado de trabalho, a companhia disponibiliza benefícios como vale transporte, participação nos lucros, convênio médico, convênio odontológico, restaurante interno, seguro de vida e convênio com empresas parceiras. Confira os cargos ofertados e os requisitos exigidos:

Operador de Produção (10 vagas) : necessário ter ensino médio completo, disponibilidade de horário e experiência na função operacional de indústria;

: necessário ter ensino médio completo, disponibilidade de horário e experiência na função operacional de indústria; Operador de Produção – Exclusivo para PCD (10 vagas) : ensino médio completo, experiência na função, disponibilidade de horário e laudo médico;

: ensino médio completo, experiência na função, disponibilidade de horário e laudo médico; Jovem Aprendiz (3 vagas) : desejável estar cursando Contabilidade, Técnico em Enfermagem, Administração ou Engenharia de Produção;

: desejável estar cursando Contabilidade, Técnico em Enfermagem, Administração ou Engenharia de Produção; Auxiliar de Técnico de Processos: preciso estar cursando Engenharia e ter curso técnico em Eletrotécnica, Eletrônica ou Mecânica.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das oportunidades disponíveis na Corning, os interessados precisam acessar o link de participação, residir na região do Rio de Janeiro e cadastrar o currículo com todos os dados necessários, como por exemplo, experiências profissionais.

