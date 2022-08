Pitão é uma excelente linguagem para iniciantes. É como Ruby em muitos aspectos, mas é menos prolixo e prolixo. Mesmo assim, é acessível. A linguagem de programação Python ainda pode ser usada mesmo que você não tenha um diploma de TI.

Ao contrário da programação de baixo nível, ela não exige que você lide com o gerenciamento de memória ou outros problemas de nível inferior. Você pode usá-lo em qualquer dispositivo baseado em Linux, macOS, Windows, etc. Mas, infelizmente, muitos usuários encontram uma mensagem de erro ao instalá-lo em seu sistema, ou seja, o comando “python setup.py egg_info” falhou com o código de erro 1.

Bem, todo mundo está perplexo com esse erro e procurando algumas correções para isso. Essa é a razão pela qual estamos aqui; neste guia, você aprenderá como corrigir o comando “python setup.py egg_info” falhou com o código de erro 1. Então vamos começar.

Corrigir o comando ‘python setup.py egg_info” falhou com o código de erro 1

Os usuários estão enfrentando o comando “python setup.py egg_info” falhou com o código de erro 1 ao instalar o Python em seus respectivos dispositivos. Mas, nada para se preocupar, pois temos algumas correções para esse problema. Então, vamos dar uma olhada neles:

Correção 1: reinicie seu dispositivo

Sugerimos que você interrompa o processo de instalação e primeiro reinicie seu dispositivo. Depois que seu dispositivo for inicializado corretamente, inicie o processo de instalação novamente e verifique se isso ajuda a corrigir o comando “python setup.py egg_info” que falhou com o código de erro 1.

Apesar do fato de que a reinicialização pode não resolver o problema, é rápido e fácil de fazer, então vamos ver o que acontece com isso. Quando você reinicia um dispositivo, a memória ativa é limpa e os problemas temporários são resolvidos. Portanto, tente isso antes de tentar qualquer outra correção mencionada neste guia.

Um gerenciador de pacotes python gerencia pacotes Python. Bibliotecas Python, pacotes, bem como código que já foi escrito, podem ser adicionados ao seu programa usando-os. Portanto, se esses programas forem instalados incorretamente, esses tipos de problemas são comuns.

Para evitar esse problema, certifique-se de que PIP e Setuptools estejam instalados corretamente. Portanto, para instalar essas coisas, execute as etapas mencionadas abaixo:

Abra o CMD usando privilégios de administrador. Agora, para descobrir quais pacotes estão instalados, digite o seguinte comando. pip list Você deve ser capaz de encontrar ferramentas de configuração na lista de pacotes se já estiver instalada. Você pode comparar a versão com a versão mais recente se quiser verificá-la.

Certifique-se de que as ferramentas de configuração estejam atualizadas se já estiverem instaladas. Portanto, se depois de executar a correção 2, você descobrir que as ferramentas de configuração já estão instaladas no seu PC, as etapas a seguir podem ajudá-lo a atualizar suas ferramentas de configuração:

Abra o CMD usando privilégios de administrador. Agora, execute este comando: pip install –upgrade setuptools A saída indicará que a instalação foi bem-sucedida. Se o erro persistir, tente usar o comando original.

Correção 4: Atualize o pip para corrigir “Python Setup.py egg_info”

Em muitos casos, descobrimos que é o pip devido ao qual você está obtendo o comando “python setup.py egg_info” falhou com o código de erro 1. Portanto, para corrigir isso, você deve atualizar seu pip e, para isso, use estas etapas:

Inicie o prompt de comando usando privilégios de administrador. Agora, para atualizar, execute o comando: python -m pip install -U pip É isso. Agora, tente instalar seu pacote com o comando pip.

Correção 5: tente instalar o ez_setup

Vários usuários de todo o mundo relataram que conseguiram corrigir seus problemas instalando o ez_setup. É possível que o problema seja causado por um módulo ausente em seu sistema. o comando “python setup.py egg_info” falhou com o código de erro 1 problema foi resolvido para muitos usuários depois de instalá-lo. Portanto, você também deve tentar isso usando as etapas fornecidas:

Execute o CMD usando privilégios de administrador. Em seguida, execute o comando: pip install ez_setup Em seguida, você receberá uma mensagem informando que a nova versão foi instalada com sucesso. Se funcionar, agora você pode usar o comando package install.

Ainda recebendo a mesma mensagem de erro ao instalar o Python? Bem, em caso afirmativo, recomendamos que você entre em contato com a equipe de suporte da Microsoft e pergunte sobre esse problema, porque há chances de que o problema esteja ocorrendo devido a algumas falhas aleatórias ocorrendo no Windows. Portanto, você deve explicar a situação a eles, e eles certamente apresentarão algumas correções que ajudarão você a se livrar dessa situação.

Os usuários podem enfrentar o comando “python setup.py egg_info” falhou com o código de erro 1 problema ao instalar os pacotes Python apenas porque as ferramentas pip e setuptools não estão instaladas em seu PC. Portanto, é recomendável verificar isso antes de iniciar o processo de instalação do Python.

Então, é isso sobre como corrigir comando “python setup.py egg_info” falhou com o código de erro 1 questão. Esperamos que você ache este guia útil. Mas, caso precise de mais ajuda, comente abaixo e nos avise.

