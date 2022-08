Corrigir o erro do Amazon App CS11 completamente (8 métodos)

O sucesso da Amazon é fácil de entender da perspectiva de um consumidor. Como a Amazon construiu a experiência do cliente mais eficaz do mundo ocidental, ela se tornou a maior e mais bem-sucedida varejista do ocidente. No entanto, a razão por trás desse sucesso não é outra senão o aplicativo da Amazon.

Sim, a Amazon, de longe, é um dos aplicativos de comércio eletrônico mais baixados. Isso ocorre porque eles têm uma enorme base de usuários leais. Mas, grandes números vêm com grandes responsabilidades. No entanto, parece que o aplicativo da Amazon pode não conseguir lidar com a pressa.

Bem, é por isso que alguns usuários frequentemente descobrem que o aplicativo da Amazon não está funcionando corretamente porque estão encontrando o Código de erro CS11. Mas, não se preocupe! Temos algumas soluções alternativas que ajudarão você a resolver o erro do Amazon CS11. Então, vamos examiná-los:

Corrigir o erro do aplicativo Amazon CS11

Embora Jeff Bezos tenha abordado o problema nas mídias sociais, o problema do Amazon CS11 ainda está lá e os usuários estão procurando algumas correções para esse erro. Se você é um desses, certifique-se de realizar as correções que mencionamos abaixo neste guia. Então, vamos começar com as correções:

Correção 1: verifique a velocidade da sua Internet

Se você não verificou a velocidade da Internet, deve fazê-lo, pois as possibilidades são altas de que seu dispositivo não esteja conectado a uma conexão estável à Internet, devido à qual você está obtendo erros como Amazon CS11 iOS.

No entanto, não importa se você está usando dados móveis ou uma conexão WiFi, você deve passar o mouse sobre o Speedtest.net site e execute um teste de velocidade para sua conexão de rede. Enquanto isso, caso você descubra que seu dispositivo falha no teste, pode ser necessário entrar em contato com seu provedor de ISP e registrar uma reclamação contra isso.

Depois disso, eles investigarão e resolverão o problema de conexão para você. Enquanto isso, lembre-se de que sempre que sua Internet começar a funcionar, o problema do CS11 desaparecerá automaticamente.

Às vezes, uma data e hora mal configuradas também podem surgir como a principal causa por trás desse tipo de erro. Geralmente, não prestamos atenção à data e hora do nosso dispositivo, embora isso seja o mais importante, porque quase todos os aplicativos baseados em servidor não funcionam corretamente se a data e a hora do seu dispositivo estiverem configuradas incorretamente.

Corrigir o erro do Amazon CS11 iOS:

Vá para o dispositivo definições aplicativo. Toque em Em geral role para baixo até Data hora e clique nele. Em seguida, escolha o Definir automaticamente opção do menu suspenso.

Para Android:

Abra o dispositivo definições . Toque em Gerentes Gerais t na parte inferior da página. Em seguida, certifique-se de verificar a data e hora clicando neles. Você também pode selecionar o formato de 24 horas ou ativar as configurações de data e hora automáticas conforme sua escolha.

Portanto, depois de ajustar a data e a hora do dispositivo, verifique se o erro do Amazon CS11 foi resolvido ou não.

Correção 3: verifique a permissão

Você verificou se deu toda a permissão para o aplicativo da Amazon? Bem, é provável que o aplicativo da Amazon não tenha a permissão adequada para usar os recursos do sistema, devido aos quais pode começar a mostrar um código de erro como CS11.

No entanto, em muitos casos, vimos que, por falta de permissão, os aplicativos param de funcionar. Portanto, nesse tipo de situação, verificar a permissão do aplicativo Amazon é muito importante. Enquanto isso, para verificar a permissão, use estas etapas:

Corrigir o erro do Amazon CS11 iOS:

Abra o dispositivo definições . Localize o Amazonas App sob as configurações. Então, abra e verifique se todas as configurações estão ativadas.

Para Android:

Abra Configurações e vá para Aplicativos. Em seguida, selecione o Amazonas aplicativo. Depois disso, toque em Permissões e verifique se todas as configurações estão habilitadas. Se não, clique em Permitir para lhe dar permissão.

Às vezes, um aplicativo desatualizado também pode se tornar o motivo pelo qual você está recebendo o problema do CS11. No entanto, atualizar o aplicativo Amazon para a versão mais recente pode corrigir o problema do CS11. Portanto, é recomendável que você verifique novamente se seu aplicativo da Amazon está atualizado ou não. No entanto, muitos usuários descobriram anteriormente que o erro CS11 é resolvido automaticamente após a atualização do aplicativo. Portanto, você também deve verificar se a atualização do aplicativo Amazon ajuda. Enquanto isso, caso você não esteja familiarizado com como fazê-lo, use as etapas abaixo:

Em primeiro lugar, abra o App Store ou PlayStore e procure o Amazonas aplicativo. A seguir, verifique o Detalhes do aplicativo página para ver se foi atualizado. Então, reinício seu dispositivo. Após reiniciar quando a atualização estiver concluída, você pode verificar se o problema do CS11 foi resolvido no aplicativo Amazon.

Correção 5: forçar a parada do aplicativo Amazon

Se, mesmo depois de atualizar o aplicativo da Amazon, você ainda estiver recebendo o erro CS11, recomendamos que você tente forçar a parada do aplicativo da Amazon, pois muitos usuários consideram esse método uma possível correção. Nesse caso, sugerimos que você tente isso para verificar se ajuda a resolver o erro CS11. Então, para fazer isso, use estas etapas:

Em primeiro lugar, toque no aplicativo Amazon. Agora, selecione o Informações botão. Depois, bata no Forçar Parada botão.

É isso. Agora, reinicie seu dispositivo e execute o aplicativo Amazon para verificar se o problema foi resolvido ou não.

Correção 6: limpe os arquivos de cache

Se você não tentou isso, é altamente recomendável tentar limpar os arquivos de cache do aplicativo Amazon no seu dispositivo, pois ele tem potencial para resolver esse tipo de erro. Ao limpar o cache do aplicativo, você evita usar formulários desatualizados da página que tenta acessar.

Além disso, mantém a confidencialidade de suas informações pessoais. Portanto, é muito necessário limpar o arquivo de cache do seu aplicativo Amazon. No entanto, caso você não saiba como limpar os arquivos de cache de nenhum aplicativo específico em seu smartphone, aqui estão as etapas que o ajudarão:

Toque no aplicativo Amazon e selecione o Informações opção. Depois, toque no Apagar os dados opção. Em seguida, acerte o Limpar cache opção.

É isso. Você limpou os arquivos de cache do seu aplicativo Amazon; portanto, agora basta executar o aplicativo e verificar se o erro do Amazon CS11 foi resolvido ou não.

Correção 7: verifique o servidor Amazon

Há possíveis chances de que o servidor da Amazon esteja inativo devido ao qual você está recebendo esse problema. Portanto, você deve tentar verificar se os servidores da Amazon estão funcionando ou não. No entanto, para verificar isso, você deve ir ao Downdetector/Amazon e verifique se há outros usuários que relataram um problema de interrupção do servidor nas últimas 24 horas.

Enquanto isso, para obter mais informações, você deve seguir o Autoridades da Amazon no Twitter pois os funcionários sempre mantêm seus usuários atualizados no Twitter com qualquer tipo de problema em andamento com seus serviços.

Quando os servidores começarem a funcionar novamente, você descobrirá que o erro do Amazon CS11 é resolvido automaticamente.

Se nenhuma das correções mencionadas ajudar você a resolver o erro CS11, entrar em contato com os funcionários da Amazon não terá outras opções. Portanto, sugerimos que você tente entrar em contato com a equipe de suporte da Amazon e explique o problema abrindo um tíquete de reclamação. No entanto, depois disso, eles certamente apresentarão algumas ótimas correções que ajudarão você a se livrar dessa situação.

Da mesa do autor

Então, isso é tudo sobre como corrigir o erro do Amazon CS11. Esperamos que as correções mencionadas anteriormente o ajudem. Além disso, caso você tenha alguma dúvida ou pergunta sobre o tema, comente abaixo e nos avise. Além disso, se você não leu nosso outro guia, verifique-os em iTechHacks.

