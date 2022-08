Corrigir o erro javascript:void(0) no Chrome, FireFox, Brave Browser 2022

Voltado para Javascript:void(0) enquanto você navega na internet? Ao receber esse erro, você será impedido de acessar o site que estava tentando visitar. Bem, você pode encontrar esse erro apenas em alguns sites e não em todos os sites que você tenta visitar. É provável que você enfrente esse erro devido ao bloqueio de um pop-up instalado em seu navegador ou ao visitar o site por meio de um servidor proxy.

Este erro é fácil de corrigir e se você está preocupado em enfrentar esse erro, este artigo o ajudará com isso.

Corrigir erros Javascript:void(0) (2022)

Neste artigo, discutiremos como você pode corrigir o erro Javascript:void(0) no navegador Chrome, Firefox ou Brave do Windows 10/11 você pode enfrentar ao navegar na internet.

Habilitar javascript

Se você tem enfrentado o Erro de Javascript:void(0) no seu PC, isso pode ser porque o Javascript está desabilitado. Muitos usuários relataram que estavam enfrentando esse problema porque o Javascript estava desabilitado. Você deve tentar habilitar o Javascript e verificar se ainda enfrenta o problema ou não. Abaixo estão as etapas para habilitar o Javascript em vários navegadores.

No Google Chrome

Abaixo estão as etapas para habilitar o JavaScript no navegador do Google-

Clique no ícone de menu no canto superior direito do navegador Google Chrome.

Agora, clique no Definições opção do menu que se abre.

Aqui, clique em Segurança e privacidade e, em seguida, clique em Configurações do site. Agora, clique em JavaScript e selecione a opção de Sites que podem usar JavaScript.

No Firefox

Abaixo estão as etapas para habilitar o JavaScript no Firefox-

Abrir Raposa de fogo em seu computador. Modelo sobre:configuração na barra de endereço e pressione Digitar.

Você verá Prossiga com cuidado página aqui. Clique em Aceite o risco e continue botão para continuar em frente.

No Caixa de pesquisa procurar por javascript.enabled. Clique no botão de alternância ao lado dele para ativá-lo Verdadeiro.

Isso ativará o Javascript no Firefox.

No limite

Para habilitar o Javascript no Microsoft Edge, siga as etapas abaixo-

Abra o Microsoft Edge, clique nos três pontos no canto superior direito e clique em Definições.

Na barra lateral esquerda, clique em Cookies e permissões de sites.

Agora, no lado direito, clique no botão JavaScript opção.

Agora, ative a alternância para o Permitido para habilitar o Javascript.

Ignorar Cache e Recarregar Página

Se você estiver enfrentando esse problema, tente recarregar a página ignorando o cache. Para isso, pressione o botão Ctrl+F5 key combo e a página será recarregada ignorando o cache. No entanto, isso funciona apenas para usuários do Windows, se você for um usuário do Mac, pressione o botão Comando + Shift + R combinação de teclas para fazê-lo.

Limpar cache e cookies do navegador

Outra etapa de solução de problemas para ajudar a corrigir esse erro é limpar o cache e os cookies do navegador que você usa. Discutimos o processo passo a passo completo para limpar o cache e os cookies de vários navegadores antes.

No Firefox

Para limpar o cache e os cookies do Firefox, siga as etapas abaixo-

Abrir Raposa de fogo e depois clique no Hamburger ícone no canto superior direito.

Aqui, no menu que se abre, clique em Preferências.

Agora, clique em privacidade e segurança e, em seguida, clique no botão Apagar os dados opção.

Marque a caixa de seleção para Conteúdo da Web em cache e Cookies e dados do site . Clique no Claro opção.

Agora, reinicie o navegador para salvar as alterações.

No Chrome

Para limpar o cache e os cookies do Chrome, siga as etapas abaixo-

Abrir cromada em seu computador. Clique no Cardápio ícone no canto superior direito.

Agora, passe o mouse História e depois clique em História.

Na próxima janela que se abre, clique em Limpar dados de navegação.

Selecionar Período Como Tempo todo. Marque a caixa de seleção para Cookies e outros dados do site e Imagens e arquivos em cache.

Clique em Apagar os dados para limpar o cache.

Reinicie o navegador para salvar as alterações.

No Microsoft Edge

Para limpar o cache do Microsoft Edge, siga as etapas abaixo-

Clique nos três pontinhos no canto superior direito do seu navegador.

No menu que se abre, clique em Definições .

Agora na barra lateral esquerda, clique em Privacidade, pesquisa e serviços .

Agora, sob o Limpar dados de navegação Clique em Escolha o que limpar.

Marque a caixa de seleção para Cookies e outros dados do site e Imagens e arquivos em cache.

Selecione os Período Como Tempo todo.

Agora, clique em Limpe Agora para limpar os arquivos de cache.

Conclusão

Javascript:void(0) é um erro comum que você pode enfrentar durante a navegação. Este erro ocorre quando o JavaScript não está habilitado no seu navegador quando você está usando um bloqueador de pop-up ou um proxy para navegar na Internet. Se você estiver enfrentando esse problema, siga as etapas fornecidas neste artigo para corrigir o problema.

LEIA TAMBÉM: