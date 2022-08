Costa Brasil recruta para programa de talentos

A Costa Brasil, empresa especializada em soluções logísticas Marítimas e Rodoviárias, está recrutando profissionais para seu programa de talentos. As chances são para atuação em Santos (SP), em diversas áreas como Tecnologia, Administração, Recursos Humanos, Segurança do Trabalho, Marketing, Inovação, Projetos, Financeiro e Logística.

São elegíveis estudantes universitários matriculados nos cursos de graduação correlatos às áreas mencionadas anteriormente, com conhecimento no Pacote Office (Excel, Power Point) e disponibilidade para estagiar seis horas por dia, presencialmente, de segunda a sexta-feira. Os candidatos devem ter, ainda, muita vontade de aprender e gostar de desafios.

A empresa, que é líder em Cabotagem Fracionada, está em busca de estagiários que desejam vivenciar os desafios reais de uma empresa no início de suas vidas profissionais e desenvolver um projeto na sua área de atuação. Todos os dias, durante os dois anos do programa, os profissionais serão incentivados a inovar, criar, ter atitude e pensar fora da caixa.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado, no valor de R$ 1.363,50, e terão direito a uma série de benefícios, que incluem Vale Refeição, Vale Alimentação, Vale Transporte e Seguro de Vida.

Como se candidatar

Os interessados deverão acessar o site https://costabrasil.solides.jobs/vacancies/170025#vacancyDescription para se candidatar. O processo seletivo será dividido em etapas, que incluem inscrição, triagem de currículo, testes online, vídeo online, dinâmina, entrevista com RH e entrevista com Gestor.

