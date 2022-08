O desembolso do crédito rural somou R$ 25,8 bilhões em julho, de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Crédito de investimento rural: dados oficiais

O volume de crédito rural desembolsado no primeiro mês do atual Plano Safra totalizou R$ 25,8 bilhões, recuo de 1% em relação ao mesmo mês da temporada anterior, destaca a recente divulgação oficial. A aplicação dos recursos de custeio foi de R$ 22,2 bilhões, alta de 38%.

Linhas de financiamento

Já a comercialização apresentou decréscimo de 43%, com R$ 982 milhões e a industrialização teve uma queda de 47%, com R$ 1 bilhão. Além disso, as linhas de financiamento dos investimentos também tiveram queda de 75%, ficando em R$ 1,6 bilhão, destaca o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Dados oficiais do Balanço de Desempenho do Crédito Rural

Os números fazem parte do Balanço de Desempenho do Crédito Rural, divulgado nesta sexta-feira (5) pela Secretaria de Política Agrícola (SPA) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

De acordo com a SPA, o comportamento das contratações de crédito de investimento no primeiro mês do ano agrícola 2022/23 foi atípico, em decorrência da liberação dessas operações, realizadas com recursos equalizáveis, ter ocorrido somente a partir do dia 19/07, quando foi publicada a Portaria ME Nº 6.454, que autorizou o pagamento de equalização de taxas de juros.

Contratações de investimentos

Desta forma, houve atraso na realização de contratações de financiamento, sobretudo de investimentos, tendo ocorrido operações que ainda não foram divulgadas pelo Banco Central (BCB), explica o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

A SPA considera que as contratações de investimentos tendem a se intensificar a partir deste mês de agosto, de acordo com a explicação oficial do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

LCA

A importância da contribuição da Letra de Crédito do Agronegócio (LCA) para o funding do crédito rural se destaca por ser a principal fonte de recursos não controlados, tendo as contratações realizadas com recursos dessa fonte aumentado 289% em julho, se situando em R$ 13,2 bilhões.

Plano Safra

O Plano Safra 2022/2023 conta com R$ 340,9 bilhões para apoiar a produção agropecuária nacional até junho do próximo ano. Desse total, R$ 246,3 bilhões são destinados ao custeio e comercialização. Outros R$ 94,6 bilhões são para investimentos, ressalta o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Os recursos com juros controlados somam R$ 195,7 bilhões e com juros livres R$ 145,2 bilhões. O montante de recursos equalizados soma R$ 115,8 bilhões na atual safra, de acordo com dados oficiais divulgados recentemente pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).