CredPago tem vagas de emprego na região sul do país

A CredPago, uma das principais empresas do setor imobiliário no Brasil, está oferecendo vagas de trabalho para profissionais da região Sul do país. Para tornar-se um colaborador, as partes interessadas devem atentar-se aos critérios estabelecidos e morar em regiões onde a companhia está oferecendo as posições. Continue acompanhando e tenha acesso a todas as informações e vagas disponíveis.

CredPago anuncia novas contratações em cidades do Sul do país

Criada no ano de 2016, a empresa CredPago surgiu com o intuito de desburocratizar o mercado imobiliário no Brasil. A empresa tem como principal objetivo substituir a figura dos fiadores durante a locação de novos imóveis, facilitando ainda mais o processo com seus clientes, esse modelo fez com que a companhia tenha se tornado pioneira dentro do segmento em que atua.

É importante destacar que todas as vagas estão disponíveis para atuação em cidades do Sul do país. A companhia possui posições efetivas além de disponibilizar seu Banco de Talentos para candidatos que se encaixam ao perfil da empresa, mas que no momento não tenham encontrado nenhum cargo que se adapte ao seu perfil profissional.

Confira as vagas disponíveis para inscrição e suas cidades de atuação:

Supervisores Jurídicos — Curitiba;

Desenvolvedores PHP — Remoto e Joinville;

Cientista de Dados nível Sênior — Curitiba e Remoto;

Assistentes Jurídicos — Curitiba;

Assistentes de Atendimentos (Banco de Talentos) — Curitiba;

Assistente de Atendimento — Curitiba;

Assistentes Comerciais — Curitiba.

Como se registrar

Para ser um colaborador da companhia CredPago será fundamental que o interessado more em regiões onde a companhia está disponibilizando vagas. Para preencher seu formulário de inscrições basta acessar o link de candidatura.

