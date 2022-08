Criança é atropelada ao atravessar trecho da AL 220

Uma criança foi atropelada por uma moto nesta quarta-feira, 17, em um trecho da AL-220, na Avenida Caxangá, no Bairro Pedra Velha, em Delmiro Gouveia, no Sertão de Alagoas. A criança estava na companhia de outra e ao tentar atravessar a todovia, foi atingida por uma motocicleta. Com o impacto, o garoto foi arremessado. O…

O condutor da moto permaneceu no local e acionou o socorro, porém, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), da Base Descentralizada de Piranhas, que estava a caminho do HRAS para realizar uma transferência e passava pelo local prestou o atendimento pré-hospitalar ao garoto, que apresentava somente escoriações.

Ele foi levado para o Hospital Regional do Alto Sertão (HRAS), onde foi atendido e liberado.