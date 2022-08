A tecnologia avançou no mercado de forma ampla, impactando diretamente o mercado financeiro, por isso, cada vez mais, a realidade digital ganha destaque global, como ocorre com a criptomoeda.

Criptomoeda: a tecnologia no mercado financeiro global

A criptomoeda é uma modalidade financeira virtual que realiza transações financeiras. De forma sucinta, a criptomoeda se refere a uma moeda digital que utiliza a criptografia na realização de transações financeiras.

Sendo assim, trata-se de uma revolução tecnológica, já que a criptomoeda não possui um sistema centralizador para registrar suas transações e realizar emissões, por isso, é uma moeda descentralizada.

Mais que um sistema de pagamento

Um sistema de pagamento digital que pode verificar e confirmar transações, essa também pode ser uma definição sucinta para a criptomoeda, já que permite os envios e os recebimentos de pagamentos em qualquer lugar do mundo.

Segurança

Contudo, o pagamento realizado através da criptomoeda existe apenas de maneira digital em um banco de dados online, através de uma codificação avançada na transmissão de dados. Por isso, a criptografia que verifica a criptomoeda é conceituada como uma tecnologia extremamente segura.

Em 2009 surgiu a primeira criptomoeda, o Bitcoin, que até hoje é a modalidade mais popular. As moedas digitais são descentralizadas e são criadas através de uma rede chamada blockchain, são descentralizadas pela ausência de um órgão controlador, no entanto, alguns países estabelecem formas específicas de realizar transações.

De forma resumida, o blockchain é um sistema que permite o envio e o recebimento de informações online, é como se fosse um grande banco de dados que conecta as informações. Contudo, essas informações são criptografadas, o que garante a segurança das transações.

Maior aceitação global

A moeda digital é utilizada como uma reserva financeira para muitos. No entanto, a utilização da criptomoeda para transações já é bastante comum ao redor do mundo, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, já que existem mais empresas que aceitam esse tipo de pagamento.

Além disso, é uma moeda muito utilizada para investimentos. Já que é possível investir em criptomoedas esperando que o valor do ativo digital fique mais elevado. Contudo, não foi essa a natureza da criação das criptomoedas, visto que elas não são ativos públicos.

Tendência de mercado

Já são muitas as moedas virtuais existentes no mercado, cerca de 20.000. Por isso, essa tecnologia é uma tendência no mercado digital, o que modifica o mercado financeiro de forma global.

Dado esse crescimento, alguns países discutem a regulamentação dessa moeda, já que esse mercado tende a crescer, impactando a vida das pessoas através da tecnologia, tal como outras inovações disruptivas, como a tecnologia metaverso, por exemplo.