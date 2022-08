CRO – SE divulga Processo seletivo para nível médio e superior

Edital oferta vagas de nível médio e superior no Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

O Conselho Regional de Odontologia de Sergipe (CRO-SE) faz saber aos interessados abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado cujo objetivo é o preenchimento de 02 vagas em cargos de nível médio e superior.

As oportunidades são para os cargos de Analista Fiscal Adjunto – Odontologia (1 vaga) e Assistente Técnico de Fiscalização Adjunto (1 vaga). Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração.

Os salário oferecidos variam entre R$ 2.863,14 a R$ 3.636,00, por carga horária de 20 a 44 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h do dia 8 de setembro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora do Instituto Quadrix. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 80,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas de títulos, conforme critérios especificados no edital. O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 01/2022

