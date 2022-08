Cultura Inglesa divulga vagas de emprego no Brasil

A Cultura Inglesa, empresa inovadora que sonha em levar o Brasil para o cenário global por meio da educação, formando cada vez mais pessoas confiantes e fluentes no inglês, anuncia vagas de emprego pelo país. Confira todas as informações e como se inscrever.

Cultura Inglesa anuncia oportunidades de emprego

A Cultura Inglesa, presente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, Santa Catarina, Distrito Federal, Goiás, Rio Grande do Sul e Tocantins, divulga vagas de emprego disponíveis para profissionais especializados em diferentes áreas de atuação. Veja os cargos ofertados e localidades:

Programa de Estágio – Rio de Janeiro / RJ;

Consultor de Vendas – Butantã – São Paulo / SP;

Estágio em Letras – Rio de Janeiro / RJ;

Estágio TI – São Paulo / SP;

Teacher’s Selection 2022.2 Professor de Inglês – pelo Brasil;

Analista de RH – Temporário – São Paulo / SP;

Eletricista – São Paulo / SP;

Estágio em Letras – Brasília / DF.

Veja também: CNH Industrial divulga vagas de emprego; veja os cargos

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das oportunidades abertas na Cultura Inglesa, os interessados precisam acessar o link de inscrição, atentar-se a todas as informações referentes a vaga desejada e anexar o currículo atualizado com os dados obrigatórios, como por exemplo, e-mail e telefones para contato.

Além do salário compatível com o mercado de trabalho, a empresa oferece vale transporte, bolsa auxílio, refeitório, seguro de vida, plano de saúde, entre outros benefícios a depender do cargo.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos.