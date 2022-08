Cummins Brasil divulga vagas de emprego em diversas especialidades

A Cummins Brasil, companhia que oferece suporte, confiabilidade e uma gama diversificada de produtos como motores, filtros, turbos, soluções de emissões e geradores de energia, além de serviços e suporte pós-vendas, divulga novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS LOCALIDADE Assistente Relações Trab III São Paulo Assistente Relações Trabalhistas São Paulo Supervisor(a) de Filial | Campo Grande Mato Grosso do Sul Auxiliar Serviços I Cuiabá Assistente de Serviços Mato Grosso Programa de Estágio Cummins PCD 2022 Brasil Banco de Talentos – PCD São Paulo Assistente Administrativo – São José do Rio Preto (SP) São Paulo Auxiliar Serviços I São José do Rio Preto Especialista em Gestão Comercial Geradores São Paulo Assistente de Recursos Humanos II São Paulo Supervisor(a) de Contabilidade LATAM Sr São Paulo Especialista em Projetos (Prazo Determinado – 6 meses) São Paulo Eletric Eletrônico São Paulo Eletric Eletrônico Espec São Paulo Banco de Talentos – PCD São Paulo Analista Funcional Oracle EBS Sr São Paulo Assistente de Recursos Humanos – PCD São Paulo Mecânico de Manutenção São Paulo Eletricista Eletrônico São Paulo

Sobre a Cummnis Brasil

Cummins mostra sua força nos mais variados mercados, atuando em mais de 190 países. A companhia oferece suporte, confiabilidade e uma gama diversificada de produtos como motores, filtros, turbos, soluções de emissões e geradores de energia, além de serviços e suporte pós-vendas.

No Brasil desde o início da década de 70, atraída por novas oportunidades de negócios, a subsidiária foi constituída oficialmente em 1971 na cidade de Guarulhos, no Estado de São Paulo. Hoje conta com quatro fábricas instaladas na região, voltadas para a pesquisa, desenvolvimento e produção de motores, filtros, geradores e soluções de pós-tratamento, além de amplo centro de distribuição de peças pronto para atender ao mercado de reposição.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever, exclusivamente, no endereço eletrônico do site Cummins Brazil Jobs e cadastrar-se na função desejada.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

