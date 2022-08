Curiosidades sobre o troféu da Libertadores da América

Todos sabem que troféus costumam trazer significados em sua confecção e design. Não seria diferente com a taça da Copa Libertadores da América. Uma verdadeira obra de arte que é objeto de desejo para toda e qualquer equipe do futebol sul-americano.

Como é feito o troféu da Libertadores?

Feito em 1959, o troféu original é confeccionado em Prata 925, tem 99 centímetros de altura e pesa exatos 10 quilos e 25 gramas. Sua base é em madeira de cedro, com 35 centímetros de altura.

O troféu foi criado pelo designer italiano Alberto de Gásperi na joalheria onde trabalhava, a Joalheria Camusso, em Lima, Peru. A obra original contava com um bonequinho de prata que imita um jogador indo chutar a bola com a perna direita.

De acordo com o designer isso simboliza o início da partida. Este boneco se posiciona na ponta da redoma do troféu. Por muitos anos foi substituído por um outro boneco de bronze, mas dessa vez “canhoto”.

Nas extremidades da redoma é possível enxergar as “orelhas” da taça. De acordo com De Gásperi, elas simbolizam os estádios e suas tribunas, pois imitam os degraus de uma arquibancada.

Já a redoma é sustentada por um pescoço repleto de adornos e simboliza o mundo. Nesta espécie de globo, estão desenhados todos os escudos dos países sul-americanos. Em sua linha equatorial, há a inscrição “Copa Libertadores”.

Portanto, a taça coloca o jogador sul-americano no topo do mundo. Em outras palavras, é a posição de quem conquistou a tão cobiçada “Glória Eterna” de sagrar-se campeão da Libertadores.

O que será feito quando acabarem os espaços para as plaquinhas?

É possível ver a grande evolução da taça com o decorrer dos anos. Até a década de 70 ainda nem havia uma base, e sim somente a estrutura em prata da taça.

Desde os anos 80, a Conmebol vem enfrentando dificuldades em encaixar na base de madeira do troféu todas as plaquinhas. Como você deve saber, cada uma contém o nome do campeão do determinado ano.

O Flamengo foi a última equipe a erguer o troféu com sua primeira base (em madeira escura), após o título de 1982. Depois veio uma base maior em madeira clara que perduraria até o ano de 2003.

Foi em 2004, ano da inédita conquista do Once Caldas da Colômbia, que a base foi novamente ampliada. Desde então já se passaram quase duas décadas. A pergunta que fica é: O que será feito para encaixar novas placas na base que se encontra novamente lotada?

Segundo uma entrevista com representantes da Conmebol, as plaquinhas atuais da taça serão substituídas por novas, menores e mais enxutas. Sendo mantida a taça, que hoje é a original produzida em 1959, e a base na qual está acoplada desde 2004.

