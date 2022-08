O currículo do candidato é um documento importante para que alcance os seus objetivos no mercado de trabalho, já que ele funciona como uma espécie de vitrine da sua trajetória profissional.

Currículo: a vitrine da sua trajetória profissional

Para que o currículo seja um documento atrativo no mercado atual, ele deve ser elaborado de maneira dinâmica e objetiva. Portanto, é viável que o candidato preze pela organização das informações.

Dados pessoais

O destaque das suas informações pessoais deve ocorrer pela objetividade. Sendo assim, priorize os meios de contato e evite informações desnecessárias, como números referentes ao seu RG, CPF, CNH etc.

Objetivo

O seu objetivo deve contemplar o seu cargo, considerando a hierarquia e a sua área de atuação. Por exemplo: gerente de projetos; analista de marketing digital; assistente de vendas; auxiliar de logística etc.

Trajetória escolar e experiência profissional

As informações no que tange a sua escolaridade devem ser inseridas de maneira objetiva. Sendo assim, informe cursos concluídos e cursos em andamento. Caso seja um estudante, informe a previsão de término do curso e se estuda de maneira online ou presencial. Da mesma forma deve realizar a descrição de sua experiência profissional, informando o nome das organizações e o período de sua atuação, de forma sucinta, aponte suas atividades exercidas.

Atualize o seu perfil no Linkedin

É viável que o candidato mantenha atualizado o seu perfil no Linkedin. Visto que a ferramenta é amplamente utilizada no mercado de trabalho atual para o recrutamento e seleção de diversas empresas. Sendo assim, atualize o seu perfil e direcione os envios do seu currículo, elevando de forma positiva a visibilidade do seu documento profissional.

Mais de um modelo de currículo para mais de um objetivo

Caso tenha mais de um objetivo profissional – o que pode ocorrer com pessoas que estão mudando de área de atuação – é viável que faça mais de um modelo de currículo para que faça o envio de acordo com o seu objetivo dentro da empresa que irá receber o seu material.

Faça adaptações e direcione o seu perfil

Sendo assim, é possível entender a necessidade de elaborar um documento sucinto e objetivo, já que o profissional da área de recrutamento e seleção não possui muito tempo hábil para uma análise inicial, principalmente quando o currículo contém narrativas completas.

Adapte os pontos citados e direcione o seu perfil no mercado, evitando ficar aquém do seu potencial, considerando a urgência das empresas por profissionais capacitados e resilientes que saibam lidar com a dinâmica da era digital.