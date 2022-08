O currículo do candidato é um documento que deve ser direcionado dessa forma, por isso, é aconselhável que construa o seu perfil profissional de maneira sucinta, objetiva e dinâmica.

Currículo: construa o seu perfil de forma objetiva e sucinta

A inconstância da economia atual impacta o fluxo de oferta e demanda que, por conseguinte, impacta o processo de recrutamento e seleção das empresas. Por isso, cada vez mais, as empresas buscam profissionais resilientes e que possuam capacidade para lidar com fatores não controláveis.

Preze pela objetividade na elaboração do seu currículo

A construção do currículo diz muito sobre a objetividade do candidato. Por isso, é importante que a visualização do documento esteja organizada e os dados informados sejam sucintos e objetivos.

Dados pessoais

Destaque seus dados pessoais de maneira concreta. Por isso, é importante que priorize os meios de contato. Além disso, evite informações desnecessárias, como os números referentes aos seus documentos pessoais, com exemplo.

Objetivo

O seu objetivo pode ser composto pelo seu cargo, dentro da sua área de atuação, considerando a hierarquia. Por exemplo: auxiliar de logística; analista de marketing digital; assistente de relacionamento com o cliente; gerente comercial etc.

Escolaridade

A sua trajetória escolar deve ser descrita de maneira atualizada e objetiva. Informe cursos concluídos e cursos em andamento, considerando a previsão de término e a modalidade de ensino do curso atual, ou seja, destaque se estuda de forma online ou presencial.

Experiência profissional

A sua experiência profissional é um ponto muito importante para a análise do profissional de recrutamento e seleção. Por isso, é viável que informe o nome das organizações nas quais trabalhou e o respectivo período de sua atuação. Entretanto, no que tange às atividades exercidas é viável que faça um resumo e, se possível, utilize termos pertinentes a sua área de atuação.

A visualização do seu documento profissional é muito importante para a avaliação

Lembre-se de que o currículo é um documento que será explorado de forma orgânica durante a entrevista de emprego. Portanto, não é viável que descreva uma situação completa durante essa elaboração, já que corre o risco de ter o seu perfil invalidado através do descarte do seu currículo por conta da confusão na visualização.

Adapte os pontos citados e direcione seus objetivos profissionais

Portanto, faça adaptações dos pontos citados e direcione o seu perfil de forma assertiva no mercado de trabalho atual, considerando os principais pontos de sua trajetória profissional