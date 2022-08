O currículo do candidato é um documento profissional e deve ser considerado dessa forma para que obtenha sucesso no mercado em longo prazo. Por isso, esse direcionamento deve ocorrer desde a elaboração do seu documento profissional.

Currículo: construa um documento profissional de forma objetiva e organizada

O mercado de trabalho atual busca por profissionais resilientes e capacitados de modo objetivo. Sendo assim, o destaque do currículo ocorre por causa da objetividade e da organização das informações.

Destaque seus dados pessoais

Os seus dados pessoais devem ganhar destaque de maneira objetiva, de modo que evite inserir dados excessivos e desnecessários, como números referentes ao seu documento pessoal.

Objetivo (cargo, hierarquia e área de atuação)

O seu objetivo deve ser claro e direto, por isso, descreva-o de maneira sucinta. Sendo assim, destaque o seu perfil profissional, considerando o seu cargo, nível hierárquico e área de atuação. Por exemplo: gerente de equipe de vendas; analista de atendimento ao cliente; assistente de relacionamento com o cliente; auxiliar de estoque etc.

Experiência profissional

A descrição de sua trajetória profissional deve considerar diversos aspectos para que seja sucinta e objetiva. Informe o nome das empresas pelas quais passou e o seu respectivo período trabalhado.

No que tange às atividades exercidas, é relevante que destaque de forma objetiva os resultados de seus empregos anteriores, considerando que o currículo é um documento que será explorado futuramente durante uma entrevista de emprego.

Trajetória acadêmica

A sua escolaridade deve seguir a mesma lógica dos fatos anteriores. Sendo assim, informe cursos concluídos e cursos em andamento. Além disso, caso estude, é importante que informe a previsão de finalização do curso atual e se estuda de maneira online e presencial.

Dados atualizados e visualização organizada

É relevante ressaltar que todas as informações devem seguir a ordem cronológica inversa, priorizando os dados atuais. Além disso, faça uma análise ortográfica do seu documento profissional e verifique a visualização, já que um documento confuso pode ser descartado sem que seja devidamente analisado. Dessa forma, na condição de candidato, estará direcionando o seu perfil de forma analítica e objetiva, atendendo ao mercado de forma intangível.

Atualize o seu perfil no Linkedin e eleve a visibilidade do seu perfil profissional

Não menos importante, opte por atualizar o seu perfil no Linkedin, considerando a fluidez da ferramenta de recrutamento e seleção na era digital, assim elevando a visualização positiva do seu perfil, considerando os seus objetivos no mercado atual.