O currículo do candidato funciona como uma espécie de vitrine profissional no mercado atual, por isso, é muito importante que direcione o envio do seu documento e faça essa elaboração de maneira organizada, sucinta e objetiva.

Currículo: construa um documento profissional de forma organizada e objetiva

O destaque do currículo no mercado atual ocorre por conta da objetividade quando de sua elaboração. Visto que o profissional de recrutamento e seleção possui poucos minutos para uma análise inicial.

É importante que o seu currículo seja objetivo para que seja atrativo, de modo que receba o convite para uma entrevista de emprego que seja correlata aos seus objetivos profissionais em longo prazo.

Dados pessoais

Insira seus dados pessoais de maneira objetiva, priorizando os meios de contato. Sendo assim, evite informações desnecessárias, como dados referentes aos seus documentos pessoais e informações sobre filiação, por exemplo.

Objetivo

O seu objetivo pode ser composto pelo seu cargo pretendido, considerando a hierarquia dentro da sua área de atuação. Por exemplo: auxiliar de estoque; analista de relacionamento com o cliente; assistente de vendas; gerente de equipe de loja etc.

Escolaridade

É importante que informe a sua escolaridade de maneira sucinta, priorizando cursos concluídos, considerando o nome de instituições e o período cursado. Caso seja estudante, destaque a previsão de término do curso, a instituição de ensino e informe se estuda de maneira online ou presencial.

Experiência profissional

A sua trajetória profissional é um ponto muito relevante dentro da análise feita pelo profissional de recrutamento e seleção. Por isso, informe o nome das empresas pelas quais passou e o período de sua respectiva atuação.

No que tange às atividades exercidas, informe-as de maneira sucinta. Visto que para que o seu currículo seja atrativo, ele não deve ser extenso ou confuso. Por isso, não é viável que insira uma narrativa completa durante essa elaboração.

Linkedin

O Linkedin é uma plataforma online amplamente utilizada na era digital para o recrutamento e seleção de diversas empresas. Sendo assim, é aconselhável que atualize o seu perfil e direcione os envios do seu currículo.

Além disso, é viável que o seu currículo seja coerente e relevante. Sendo assim, faça uma análise sobre a ortografia e a visualização do documento. Uma vez que o seu currículo deve ser organizado no que tange a visualização e também na maneira como as informações estão inseridas.

Portanto, lembre-se de priorizar a ordem cronológica inversa para que os dados atuais estejam inseridos de forma relevante durante a elaboração do seu documento profissional.