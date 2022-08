O currículo do candidato é um documento que deve ser conceituado dessa forma para que o candidato alcance seus objetivos no mercado atual, por isso, sua elaboração deve ser feita de forma objetiva e direcionada.

Currículo: destaque o seu perfil de forma objetiva no mercado atual

O direcionamento do seu perfil profissional é um ponto muito importante para o mercado de trabalho atual, considerando que as empresas possuem pouco tempo para uma análise inicial dos currículos disponíveis.

Priorize a ordem cronológica inversa

É muito importante durante a construção do currículo que preze pela ordem cronológica inversa das informações, destacando os pontos atuais de sua trajetória. Além disso, a organização do documento pode ser um diferencial, já que a visualização deve se destacar pela objetividade.

Dados pessoais

Informe seus dados pessoais considerando os meios de contato e evitando informações desnecessárias, como números referentes aos seus documentos, por exemplo.

Objetivo (cargo pretendido e hierarquia na sua área de atuação)

O seu objetivo deve ser descrito de maneira eficiente e direcionada. É possível informar o seu cargo pretendido dentro da sua área de atuação, respeitando a hierarquia. Por exemplo: gerente de equipe de loja; analista de recrutamento e seleção; assistente de vendas; auxiliar de logística etc.

Experiência profissional

A sua trajetória profissional é o ponto mais importante para a análise do seu currículo. Por isso, realize essa descrição de maneira sucinta e direcionada. Informe o nome das empresas nas quais trabalhou e o seu respectivo período de atuação em cada uma delas.

Descreva suas atividades profissionais de forma objetiva

As atividades exercidas devem ser informadas de forma resumida, através de pequenos apontamentos. Caso seja possível, faça uso de termos pertinentes à sua área de atuação.

Construa um documento sucinto e assertivo

O currículo é um documento que será explorado pela empresa, portanto, não é viável construir um currículo muito extenso, já que ele pode ser descartado sem que seja devidamente analisado.

Escolaridade

Por fim, a descrição de sua escolaridade deve ser feita de maneira objetiva. Sendo assim, informe cursos concluídos e cursos em andamento, considerando a previsão de término e a modalidade do ensino.

Atualize o seu perfil no Linkedin

Não menos importante, é viável que o candidato atualize o seu perfil no Linkedin, considerando a viabilidade de direcionar o seu perfil profissional através do recrutamento e seleção online, sendo essa uma ferramenta complementar relevante para que alcance seus objetivos no mercado atual.