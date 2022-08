O currículo do candidato é um documento que deve ser conceituado dessa forma para que ele alcance seus objetivos profissionais no mercado atual. Por isso, o documento profissional deve ser construído de forma objetiva, assertiva e organizada.

Currículo: destaque o seu perfil de forma orgânica

O profissional de recrutamento e seleção possui poucos minutos para uma análise inicial do perfil do candidato. Por isso, é necessário que as informações sejam construídas de forma organizada para que o currículo não seja descartado sem que seja devidamente analisado.

Ao direcionar o currículo no mercado, o profissional eleva sua visibilidade e pode ser convidado para participar de uma entrevista de emprego que seja de seu interesse. Para isso, é necessário que o currículo seja objetivo, dinâmico e assertivo.

Dados pessoais

Destaque os seus dados pessoais de maneira objetiva e evite informações desnecessárias, como números de documentos ou dados de filiação e priorize dados de contato.

Objetivo

O seu objetivo pode destacar o seu cargo pretendido, considerando a hierarquia na sua área de atuação. Por exemplo: auxiliar de logística, assistente de vendas, analista de atendimento ao cliente, gerente comercial etc.

Experiência profissional

A descrição de sua trajetória profissional é um dos pontos mais importantes durante a elaboração do currículo. Sendo assim, informe o nome das empresas nas quais trabalhou e o seu período de atuação.

No que tange ao seu desenvolvimento dentro da empresa, faça um resumo sobre suas principais atividades, já que ao inserir uma narrativa completa durante a elaboração do seu currículo, a tendência é que ele não seja priorizado.

Escolaridade

A sua escolaridade deve seguir a mesma lógica, informando cursos concluídos e cursos em andamento. No entanto, caso estude é relevante informar para empresa a previsão de término do curso atual e a modalidade do ensino, ou seja, se estuda de maneira presencial ou online.

Linkedin

O Linkedin é uma plataforma amplamente utilizada no mercado atual. Por isso, é aconselhável ao candidato atualizar o seu perfil e direcionar os envios do seu currículo através da ferramenta. Dessa forma, poderá direcionar a sua trajetória, destacando-se de maneira positiva dentro da sua área de atuação.

Adapte os pontos citados

Portanto, é viável que faça adaptações dos pontos citados e não fique aquém do seu potencial no mercado de trabalho, considerando a necessidade das empresas por profissionais resilientes e capacitados.

Sendo assim, a elaboração organizada do currículo é uma oportunidade para que demonstre sua organização e outras características passíveis de análises durante a triagem de currículos feita pela empresa.