O currículo do candidato é um documento que deve ser conceituado dessa maneira para que direcione o seu perfil no mercado de trabalho atual.

Currículo: destaque o seu perfil no mercado atual

O profissional da área de recrutamento e seleção possui poucos minutos para uma análise inicial do perfil do candidato. Por isso, o seu currículo deve ser elaborado de maneira sucinta e objetiva para que seja atrativo e dinâmico.

O destaque do currículo no mercado atual ocorre pela sua organização e visualização. Portanto, cada detalhe é relevante para a construção do seu currículo.

Dados pessoais

Destaque os seus dados pessoais de maneira objetiva na elaboração do seu currículo. Sendo assim, priorize os meios de contato. Evite informações desnecessárias, como o número de seu RG, CPF, CNH, dados de filiação etc.

Objetivo

O seu objetivo no currículo deve ser claro e direto. Sendo assim, é possível que informe o seu cargo pretendido dentro da sua área de atuação, considerando a hierarquia. Por exemplo: gerente de contratos; analista de recrutamento e seleção; assistente de vendas; auxiliar de estoque etc.

Escolaridade

A sua escolaridade deve ser descrita de maneira objetiva e em ordem cronológica inversa, ou seja, priorize os dados atuais. Sendo assim, informe o nome das instituições de ensino e o período estudado. Caso estude, informe a previsão de término do curso atual e se estuda de maneira online ou presencial.

Experiência profissional

A sua trajetória profissional é um ponto de grande valia durante o processo de recrutamento. Sendo assim, informe o nome das organizações pelas quais passou e o seu respectivo período de atuação.

Informe suas atividades de forma resumida

No que tange às atividades exercidas, é viável que faça pequenos apontamentos e, se for possível, utilize termos pertinentes à sua área de atuação profissional. Visto que o currículo é um documento que será explorado durante uma entrevista de emprego.

Portanto, não é viável construir uma narrativa concreta durante essa elaboração, já que um currículo muito extenso pode ser confuso e, por conseguinte, descartado sem que seja devidamente analisado.

Mantenha o seu perfil atualizado no Linkedin

É comum no mercado atual que as empresas busquem o perfil do candidato no Linkedin, dada a viabilidade da plataforma no processo seletivo de diversas empresas na era digital.

Eleve a visibilidade do seu perfil

Portanto, é aconselhável que mantenha o seu perfil atualizado para que as informações sejam validadas. Dessa forma, estará direcionando seu perfil e elevando a visibilidade do seu currículo de maneira positiva.