O currículo do candidato é um documento profissional que deve ser elaborado de forma objetiva, considerando a necessidade das empresas por profissionais competentes e objetivos.

Currículo: destaque o seu perfil profissional de forma objetiva no mercado atual

O destaque do currículo do candidato ocorre por sua objetividade e organização. Sendo assim, é necessário que tenha clareza sobre seus objetivos profissionais e visualize o seu documento de maneira organizada.

Dados pessoais

Informe seus dados pessoais, considerando os meios de contato e evite excessos desnecessários, como números referentes a RG, CPF, CNH e dados pessoais, por exemplo.

Objetivo

O seu objetivo de carreira deve ser claro e direto. Por isso, é viável que opte por informar o seu cargo dentro da sua área de atuação, considerando a hierarquia. Por exemplo: gerente de projetos; analista de recursos humanos; assistente de marketing digital; auxiliar de logística etc.

Experiência profissional

É muito importante que o candidato direcione a sua trajetória profissional de forma assertiva. Sendo assim, destaque o nome das organizações pelas quais passou e o período de sua atuação.

No que tange às atividades exercidas, é primordial que destaque os pontos principais de sua passagem por cada empresa. Lembre-se de que o currículo será explorado durante uma entrevista de emprego. Por isso, não é viável que insira uma narrativa concreta quando de sua elaboração.

Escolaridade

A sua escolaridade deve ser objetiva, tal como as demais informações. Por isso, é relevante que informe cursos concluídos e cursos em andamento, considerando a previsão de término e a modalidade de ensino do curso atual.

A ordem dos acontecimentos e a visualização das informações

O candidato deve prezar pela ordem cronológica inversa quando da elaboração do seu documento. Sendo assim, opte por informar os dados atuais e faça uma revisão ortográfica, considerando a visualização do documento.

Já que um documento de visualização confusa pode ser descartado, ainda que atenda aos valores da empresa. Visto que o profissional de recrutamento e seleção possui poucos minutos para uma análise inicial.

Atualize o seu perfil no LinkedIn

Não menos importante, é viável que o candidato mantenha atualizado o seu perfil online na ferramenta do LinkedIn, considerando as habilidades do LinkedIn no recrutamento e seleção de diversas empresas e a facilidade para direcionar o seu perfil através da utilização correta da ferramenta. Dessa maneira, irá destacar o seu perfil e elevar suas chances de sucesso profissional através da objetividade na elaboração e no direcionamento do seu perfil profissional.