É possível que o seu currículo seja atrativo de forma sucinta e objetiva, para isso, é viável considerar a necessidade de resumir situações e destacar seus pontos fortes.

Currículo: destaque seus pontos fortes de forma sucinta e objetiva

O profissional de recrutamento e seleção possui pouco tempo hábil para analisar o currículo do candidato. Por isso, é necessário o direcionamento do seu documento profissional para que alcance a visibilidade necessária, de modo que receba o convite para uma entrevista de emprego que seja correlata ao seu perfil e objetivo no mercado.

Dados pessoais

As informações pessoais devem ser sucintas e objetivas. Sendo assim, evite informações desnecessárias, como dados de filiação, por exemplo. Além disso, preze pelos dados de contato e evite endereços de e-mail que contenham palavras pejorativas ou diminutivas.

Objetivo

O seu objetivo deve ser composto pelo seu cargo dentro da sua área de atuação, no entanto, é possível considerar a sua hierarquia. Por exemplo: auxiliar de estoque; analista de marketing digital; assistente de faturamento; gerente de recursos humanos etc.

Carreira acadêmica

As informações sobre a sua escolaridade devem ser claras e atuais. Portanto, informe cursos em andamento e cursos concluídos, considerando o nome da instituição de ensino e o período estudado, ou a previsão de término do curso atual.

Experiência profissional

É muito importante que o candidato destaque a sua experiência profissional de forma sucinta. Visto que esse é um ponto de muita relevância dentro da avaliação feita pelo profissional de recrutamento e seleção.

Informe o nome das organizações nas quais trabalhou e o respectivo período de sua atuação. Sobre as atividades exercidas, faça pequenos apontamentos. Visto que o seu currículo será explorado posteriormente. Por isso, não é viável que insira uma narrativa concreta quando de sua elaboração.

Dica para resumir o currículo de forma coerente

Caso opte por resumir o seu documento profissional, crie algum tipo de relação entre as suas habilidades comportamentais e suas atividades exercidas em seus empregos anteriores; já que essa análise faz parte da coerência do documento profissional, contudo, essa relação pode existir de maneira indireta.

LinkedIn e a visibilidade do seu perfil

Por fim, é importante que o candidato atualize o seu perfil na plataforma online LinkedIn, já que essa ferramenta é amplamente utilizada para o processo seletivo de muitas empresas. Dessa forma, a rede social profissional pode ser uma opção viável para elevar a visibilidade do seu perfil de maneira positiva e eficiente.