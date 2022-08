A elaboração do currículo do candidato deve ser assertiva e direcionada, considerando seus objetivos profissionais em longo prazo. Por isso, é necessário prezar pela objetividade e pela organização das informações.

Currículo: dicas para construir um documento objetivo e sucinto

O destaque do currículo do candidato na era digital ocorre pela assertividade durante a construção dos dados, de modo que as informações estejam claras e sucintas. A volatilidade do mercado atual impacta diretamente o fluxo de recrutamento e seleção. Por isso, as empresas precisam de profissionais resilientes e capacitados que saibam lidar com fatores não controláveis.

Destaque o seu currículo de forma positiva

É possível destacar o seu currículo considerando essas informações, de modo que esse destaque ocorra através da construção dos dados, considerando a assertividade e a trajetória do profissional disponivel ao mercado.

Dados pessoais

As informações dos seus dados pessoais devem ser inseridas de maneira resolutiva. Coloque o seu foco nas informações de contato, evitando excessos. Além disso, evite inserir informações desnecessárias, como números de documentação pessoal, por exemplo.

Objetivos

O seu objetivo deve ser claro e direto. É possível informar a área de atuação, considerando a hierarquia e o seu cargo pretendido. Por exemplo: gerente de relacionamento com o cliente; analista de cobrança; assistente de faturamento; auxiliar de logística etc.

Experiência profissional

A descrição de sua trajetória profissional deve prezar pela ordem cronológica inversa, considerando as informações atuais. Informe o nome das empresas nas quais trabalhou e o respectivo período de atuação em cada uma delas. As suas atividades exercidas em cada empresa devem ser inseridas de maneira resumida.

Se possível, utilize termos específicos dentro da sua área de atuação. Lembre-se de que o seu currículo será explorado durante uma entrevista de emprego. Por isso, não é viável descrever uma narrativa concreta durante a sua elaboração.

Escolaridade

A sua escolaridade deve seguir a mesma lógica das demais informações, considerando fatos atuais e específicos. Caso estude, informe a previsão de término do seu curso atual.

Linkedin

O Linkedin é uma ferramenta amplamente utilizada no mercado de trabalho, sendo primordial para o direcionamento do candidato na era digital. Por isso, atualizar o seu perfil na plataforma online funciona como um direcionamento do seu currículo, considerando seus objetivos e o segmento de atuação das empresas.

Dessa forma, estará se colocando positivamente no mercado de trabalho e elevando as chances de receber um convite para uma entrevista de emprego que seja de seu real interesse.