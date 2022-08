O currículo do candidato deve fazer parte de um processo importante para que ele receba o convite para uma entrevista de emprego de seu real interesse.

Currículo: dicas para elaborar o seu documento profissional de forma objetiva

O destaque do currículo na era digital ocorre pela sua objetividade e assertividade durante a elaboração. Por isso, o candidato deve saber que o currículo funciona como uma espécie de vitrine profissional para direcionar assertivamente seus pontos fortes.

Dados pessoais

É importante destacar seus dados pessoais de maneira objetiva. Sendo assim, descarte informações excessivas e desnecessárias, como números referentes aos seus documentos ou dados de filiação, por exemplo.

Objetivo

O seu objetivo pode ser direto, porém, completo. Ou seja, é possível que destaque o seu cargo pretendido, considerando a sua hierarquia atual e a sua área de atuação. Por exemplo: auxiliar de logística; analista de faturamento; assistente de vendas; gerente de equipe de Call Center etc.

Experiência profissional

A descrição sobre suas atividades profissionais deve ser sucinta. É importante que informe o nome das empresas nas quais trabalhou e o período de sua atuação.

Resuma as atividades exercidas

As atividades exercidas devem ser informadas de maneira resumida. Lembre-se de que o currículo será a base para uma entrevista de emprego. Por isso, não é viável inserir uma narrativa completa quando de sua elaboração.

Já que o seu documento profissional pode ser descartado durante o processo de recrutamento, caso seja um documento muito extenso e confuso. Sendo assim, faça apontamentos relevantes sobre sua trajetória profissional e preze pela ordem cronológica inversa, ou seja, priorize os dados atuais.

Escolaridade

A sua escolaridade deve informar cursos concluídos e em andamento. Sendo assim, caso estude, informe a previsão de término do seu curso e se estuda de maneira online ou a distância.

Resumo do currículo

O resumo do currículo deve contemplar suas habilidades comportamentais e criar algum tipo de relação com suas atividades exercidas nos seus empregos anteriores. Visto que essa relação é um ponto de avaliação para o profissional de recrutamento e seleção.

Sendo assim, o seu currículo profissional será objetivo e dinâmico para atender a necessidade do mercado de trabalho atual.

Direcione o seu perfil profissional no mercado atual

Portanto, adapte os citados e direcione o seu perfil profissional no mercado de trabalho atual. Visto que as empresas buscam profissionais capacitados e resilientes, considerando que a volatilidade do mercado impacta diretamente os fluxos de contratações.