O currículo do candidato é documento que deve ser construído dessa forma para que ele alcance seus objetivos de forma orgânica no mercado de trabalho atual.

Currículo: direcione o seu perfil de forma objetiva no mercado atual

As empresas precisam de profissionais resilientes e capacitados, por isso, um currículo objetivo pode ser o seu diferencial no mercado para que receba um convite interessante para uma entrevista de emprego.

Elabore um currículo organizado

O profissional de recrutamento e seleção possui pouco tempo para uma análise inicial, por isso, é viável prezar pelo direcionamento do seu currículo de forma assertiva desde a sua elaboração. Preze pela organização das informações e priorize a ordem cronológica inversa. Dessa forma, o seu currículo se torna atual e organizado.

Dados pessoais

Os seus dados pessoais devem ser sucintos, priorizando os meios de contato. Sendo assim, evite informações irrelevantes, como o número de documentos pessoais, por exemplo.

Objetivo

O seu objetivo deve concentrar o seu cargo, juntamente com a hierarquia dentro do seu área de atuação. Por exemplo: gerente de equipe de vendas; analista de atendimento ao cliente; assistente de marketing digital; auxiliar de logística etc.

Escolaridade

É importante que informe a sua escolaridade de maneira direta, ou seja, informe cursos concluídos e cursos em andamento, considerando o nome das instituições de ensino e o período estudado. Caso seja um estudante, informe a previsão de término do curso atual e se estuda de maneira online ou presencial.

Trajetória profissional

A descrição de sua trajetória profissional é um dos pontos mais relevantes durante a elaboração do seu currículo. Sendo assim, informe o nome das empresas pelas quais passou e o período de sua atuação.

Resuma suas atividades

No que tange às atividades exercidas, é viável que faça pequenos apontamentos sobre cada organização na qual atuou. Lembre-se de que o currículo é um documento que será explorado futuramente.

Por isso, não é viável que insira uma narrativa completa durante essa elaboração. Visto que um currículo muito extenso pode tornar-se confuso e, por conseguinte, ser descartado sem que seja devidamente analisado.

O resumo do currículo

Caso opte por resumir o seu currículo, é importante que crie algum tipo de relação entre suas habilidades comportamentais descritas no resumo e as atividades exercidas nos empregos anteriores, ainda que essa relação ocorra de forma indireta.

Haja vista, o fato de que a empresa analisa esse tipo de coerência nas informações. Dessa forma, o seu currículo estará sucinto e objetivo, atendendo a necessidade do mercado atual.