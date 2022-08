O currículo do candidato deve ser conceituado como um documento para que seja direcionado dentro da necessidade do mercado de trabalho atual.

Currículo: elabore um documento profissional de forma objetiva

Para que o candidato receba um convite para uma entrevista de emprego de seu interesse, o seu currículo deve ser atrativo e sucinto.

Destaque o seu currículo de forma objetiva e sucinta

O destaque do currículo ocorre por sua organização visual e pela objetividade de suas informações. Por isso, o direcionamento durante a construção do currículo é um diferencial na carreira do profissional que busca uma recolocação no mercado.

Dados pessoais

Informe seus dados pessoais de maneira objetiva, priorizando os meios de contato. Sendo assim, não informe números de documentos pessoais ou dados de filiação, por exemplo.

Objetivo

O seu objetivo profissional deve ser direto. É possível informar o seu cargo dentro da sua área de atuação, respeitando a sua hierarquia. Por exemplo: gerente de faturamento; analista de relacionamento com o cliente; assistente de vendas; auxiliar de estoque etc.

Experiência profissional

A descrição referente a sua trajetória profissional deve ser inserida em ordem cronológica inversa. Ou seja, é importante que o candidato priorize os dados atuais. Além disso, é relevante que informe as atividades exercidas de maneira resumida.

Sendo assim, informe o nome das empresas pelas quais passou e o período de sua atuação. Caso seja possível, utilize termos pertinentes às suas atividades dentro da sua área de atuação.

Carreira acadêmica

A sua escolaridade deve seguir a mesma lógica das informações anteriores. Sendo assim, priorize a ordem cronológica inversa, informando cursos em andamento e cursos concluídos, considerando o nome das instituições de ensino e as respectivas datas de término e/ou previsão.

Dica para o resumo do currículo

Caso opte por resumir o seu currículo é viável criar uma relação entre as suas habilidades sociocomportamentais e a descrição de suas atividades profissionais, já que esse é um ponto de avaliação importante durante o processo de recrutamento e seleção. Contudo, é relevante destacar que essa relação pode ocorrer de uma indireta.

Atualize o seu perfil no LinkedIn

Dessa forma, o currículo profissional estará coerente e objetivo para atender a necessidade do mercado dentro da dinâmica atual. Além disso, é aconselhável ao candidato atualizar o seu perfil também no LinkedIn.

Haja vista, a usabilidade da plataforma online no segmento de recrutamento e seleção de diversas empresas, sendo uma forma positiva de elevar a visibilidade do seu perfil.