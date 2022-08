O currículo do candidato é um ponto fundamental para que direcione a sua carreira profissional em longo prazo, por isso, é muito importante que essa elaboração seja feita de maneira assertiva e direcionada.

Currículo: eleve a visibilidade do seu perfil profissional de forma orgânica

O candidato deve considerar que o profissional de recrutamento e seleção possui pouco tempo hábil para analisar o seu perfil. Sendo assim, o destaque do currículo ocorre pela objetividade e pela organização das informações.

Priorize dados atuais

Considere destacar seus pontos positivos de maneira orgânica e sucinta, priorizando a ordem cronológica inversa quando da construção do seu documento profissional.

Informações pessoais

Informe seus dados pessoais priorizando os meios de contato e evite dados desnecessários, como números de seu RG, CNH, CPF etc.

Objetivo

O seu objetivo pode ser composto do seu cargo dentro da sua área de atuação, considerando a hierarquia. Sendo assim, é viável que o candidato informe o seu objetivo de maneira concreta para que obtenha mais destaque. Por exemplo: auxiliar de logística; analista de marketing digital; assistente de atendimento ao cliente; gerente de processos etc.

Trajetória acadêmica

A descrição referente a sua escolaridade deve ser objetiva e atual. Informe cursos concluídos e cursos em andamento, contudo, caso estude é viável que destaque a previsão de término do seu curso atual, bem como se estuda de maneira presencial ou EAD.

Experiência profissional

A sua experiência profissional deve ser descrita de maneira objetiva. É viável que o candidato ressalte de forma sucinta suas atividades exercidas em empregos anteriores.

Construa um documento assertivo e objetivo

Lembre-se de que o currículo é um documento que será explorado durante uma entrevista de emprego, portanto, não é viável que insira uma narrativa concreta durante essa elaboração. Sendo assim, informe o nome das organizações nas quais passou e o período de sua atuação.

Atualize o seu perfil no LinkedIn e eleve a sua visibilidade profissional

Além desses pontos, é aconselhável que o candidato atualize o seu perfil no LinkedIn, visto que a ferramenta é um recurso importante para o direcionamento do seu perfil no mercado atual.

O LinkedIn é uma plataforma amplamente utilizada para o recrutamento e seleção de diversas empresas e pode ser uma oportunidade para que alcance o seu potencial no mercado.

Adapte os pontos citados

Portanto, é viável que faça adaptações pertinentes dos pontos citados e direcione o seu currículo de forma objetiva, considerando a necessidade das empresas por profissionais capacitados e resilientes.