O currículo do candidato é um documento que deve ser conceituado dessa forma, por isso, é viável que construa um documento assertivo, estratégico e dinâmico no mercado atual.

Currículo: eleve positivamente a visibilidade do seu perfil profissional

As empresas buscam profissionais cada vez mais resilientes e capacitados. Por isso, um currículo atrativo e objetivo pode ganhar um destaque diferenciado no mercado de trabalho atual.

Priorize as informações atuais

O profissional de recrutamento e seleção possui pouco tempo para uma análise inicial, sendo assim, elabore um currículo que esteja visualmente organizado e preze pela ordem cronológica inversa, ou seja, priorize dados atuais.

Dados pessoais

Informe seus dados pessoais de maneira sucinta e objetiva, descartando informações desnecessárias, como o número de documentos ou dados de filiação, por exemplo. Sendo assim, priorize meios de contato.

Objetivo

O seu objetivo deve ser claro e direto. É possível que informe o seu cargo pretendido dentro da sua área de atuação, considerando a hierarquia. Por exemplo: auxiliar de logística; assistente de vendas; analista de atendimento ao cliente; gerente de equipe de loja etc.

Carreira acadêmica

A sua escolaridade deve ser informada de maneira completa. Caso seja um estudante, informe a previsão de término do seu curso e a modalidade do ensino, ou seja, se estuda de maneira presencial ou EAD. Informe cursos concluídos, considerando o período estudado e o nome das respectivas instituições de ensino.

Experiência profissional

A sua trajetória profissional é um ponto muito importante na construção do seu currículo. Sendo assim, informe o nome das empresas pelas quais passou e o período de sua atuação.

Faça apontamentos sobre suas atividades profissionais

Lembre-se de que o currículo é um documento que será explorado durante uma entrevista de emprego, portanto não é viável que insira uma narrativa concreta quando de sua elaboração. Faça pequenos apontamentos sobre as atividades exercidas e, se possível, utilize termos pertinentes a sua área de atuação.

Atualize o seu perfil no Linkedin

O Linkedin é uma plataforma online amplamente utilizada para o recrutamento e seleção. Sendo assim, é viável que atualize o seu perfil e direcione o seu currículo dentro do mercado de forma digital. Assim estará ampliando suas possibilidades e elevando a visibilidade positiva do seu perfil no mercado.

Adapte os pontos citados de forma objetiva e organizada

Portanto, é viável que faça adaptações dos pontos citados e direcione o seu perfil de forma positiva no mercado atual, considerando a objetividade e a organização das informações.