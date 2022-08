O currículo do candidato é um documento que deve ser considerado para que ele alcance seus objetivos no mercado de trabalho atual.

Currículo: o direcionamento objetivo do seu perfil profissional

O destaque do currículo na era digital ocorre pela sua objetividade e clareza. Visto que o profissional de recrutamento e seleção possui poucos minutos para uma análise inicial.

Dados pessoais: priorize meios de contato

Destaque suas informações pessoais de maneira sucinta, priorizando dados de contato. Evite informações excessivas, como números referentes aos seus documentos ou dados de filiação, por exemplo.

Objetivo: cargo, hierarquia e área de atuação

O seu objetivo deve ser claro e direto. É possível informar o cargo pretendido, considerando a área de atuação e a hierarquia atual. Por exemplo: auxiliar de logística; assistente de contratos; analista de relacionamento com o cliente; gerente de equipe de loja etc.

Experiência profissional: faça apontamentos relevantes e sucintos

A descrição de sua trajetória profissional requer objetividade e clareza. Além disso, é relevante que priorize a ordem cronológica inversa, ou seja, priorize dados atuais. Informe o nome das empresas pelas quais passou e o seu respectivo período de atuação.

As suas atividades exercidas devem ser descritas de maneira sucinta. Lembre-se de que o seu currículo será explorado durante uma entrevista de emprego. Por isso, não é viável inserir uma narrativa completa quando de sua elaboração, sob o risco que o documento seja descartado sem que seja devidamente analisado.

Trajetória acadêmica: informe cursos concluídos e cursos em andamento

A escolaridade deve ser tão objetiva quanto os demais dados. Sendo assim, informe cursos concluídos e cursos em andamento. Além disso, caso estude, informe se estuda de maneira presencial ou online, e ainda informe a data prevista para o término do curso atual.

Resumo de currículo: habilidades e experiências

O resumo do currículo – geralmente – é uma opção para o candidato. Contudo, caso opte por resumir o seu documento profissional, é relevante que crie algum tipo de relação entre suas habilidades comportamentais e as características profissionais descritas na sua experiência, já que essa relação é um ponto de avaliação para o profissional de recrutamento e seleção, ainda que essa relação ocorra de forma indireta.

Adapte os pontos citados

Portanto, é importante que o candidato faça adaptações dos apontamentos citados e evite ficar aquém do seu potencial no mercado de trabalho. Visto que a elaboração assertiva do currículo pode ser o diferencial para que alcance seus objetivos através da organização durante a elaboração do seu perfil profissional.