Curso irá capacitar pessoas para a nova lei de licitações

Em vigor desde o dia 1º de abril de 2021, a nova Lei de licitações, Lei nº 14.133/2021, tem o novo texto e que se tornará a principal referência normativa em matéria de contratações públicas no Brasil, devendo ser adotado pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, tanto na administração pública direta, autárquica e fundacional, como nos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, quando no desempenho de função administrativa, bem como nos fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela Administração Pública.

O curso On Licita, que trata sobre essa nova lei, irá capacitar pessoas sobre esse tema. O público alvo é voltado para servidores públicos, advogados, e todo o público que trabalha com licitações públicas.

Esta capacitação irá acontecer na cidade de Salvador, nos dias 25 e 26 de agosto de 2022. O tema será tratado pela Dra. Yndira Cunha – Sócia do Escritório Vagner Cunha & Advogados, especialista em Licitações e Contratos Administrativos e da instrutora Marcia Beserra, Administradora e Consultora em Licitações.

Para se inscrever basta acessar https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh8QlBEsMfD05fz5LwcFPWDP_HyQP3OnuJ_8iaopjxWx-utg/viewform