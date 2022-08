Cursos gratuitos em Penedo para capacitação profissional no setor turístico estão com inscrições abertas

Qualificação acontece no período de 09 a 15 de setembro

Secom PMP e Assessoria Setur

O Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação de Alagoas (SINDHAL) com o apoio da Prefeitura de Penedo, através da Secretaria de Turismo (SETUR) e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria (SEDECIN) irão promover um projeto de capacitação profissional voltado para o setor turístico.

Todos os cursos serão gratuitos e vão ocorrer de 09 a 15 de setembro, no Hotel São Francisco, no auditório da Biblioteca da Sociedade de Cultura e Arte Popular – localizada ao lado da agência dos Correios – e no Sebrae.

As inscrições estão abertas até o próximo dia 31 de agosto na Sala do Empreendedor, que funciona na sede da Sedecin, Rua Sete de Setembro, 116, Centro Histórico, de segunda a sexta, das 8h às 12h.

Entre os cursos ofertados estão o de Noções Básicas de Camareira, Noções Básicas de Recepção, Noções Básicas de Garçom, Noções Básicas de Serviços Gerais, Noções Básicas de Boas Práticas no Serviço de Alimentação, Atendimento ao Cliente, Primeiro Socorros e Combate a Incêndio e Oficina de Inclusão no Mercado de Trabalho.

Todos os cursos terão certificado

Para o secretário de Turismo Jair Galvão, o setor turístico só tem a ganhar com as capacitações profissionais: “Quanto mais nossos profissionais são capacitados e têm seus conhecimentos atualizados, mais o nosso setor turístico avança. E é isso que todos nós queremos, fortalecer e desenvolver ainda mais o turismo na cidade de Penedo”, concluiu.

“Para que os turistas sejam bem recebidos, é necessário que os profissionais prestadores de serviço se capacitem. Projetos como esse são indispensáveis, não somente na área do turismo, mas, também, em várias outras áreas”, disse Pedro Soares, secretário de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria.

Para se inscrever, é preciso ter idade igual ou acima de 18 anos e ensino fundamental completo. Os cursos valem tanto para pessoas que estão trabalhando na área, ou que nunca trabalharam, ou que estão desempregadas.

Após a conclusão dos cursos, todos os participantes serão colocados no banco de dados de profissionais de turismo do SINDHAL, a fim de atender aos associados que procuram profissionais capacitados.

O projeto de capacitação profissional tem o apoio do SINDHAL, da Escola Municipal do Governo e da Secretaria do Governo do Estado de Alagoas.

Mais informações, através do WhatsApp da Sala do Empreendedor: (82) 9 9111-1471.

Texto Thaciana Lima – jornalista e social media Setur Penedo