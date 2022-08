Cushman abre NOVAS vagas de emprego pelo Brasil

A Cushman, líder em soluções no setor imobiliário na América do Sul e reconhecida por seus colaboradores talentosos, anuncia NOVAS vagas de emprego pelo Brasil. Veja todas as informações e como se candidatar.

Cushman anuncia oportunidades de emprego

A Cushman está com diversas oportunidades de emprego disponíveis para profissionais especializados em diversas áreas de atuação pelo país. Além do salário compatível com o mercado de trabalho, a empresa oferece assistência médica, assistência odontológica, auxílio academia, consignado, seguro de vida, vale alimentação, vale refeição e vale transporte. Confira os cargos ofertados:

Analista de Construção Jr – São Paulo;

Analista de Condomínio/ Imobiliária – São Paulo / SP;

Coordenador de Manutenção Predial – Pernambuco;

Mecânico de Refrigeração – Osasco / SP;

Analista Planejamento de Manutenção – Sorocaba / SP;

Supervisor de Facilities (condomínio) – São Paulo;

Estágio – Pesquisa – São Paulo;

Mecânico de Refrigeração – Sorocaba;

Técnico de Segurança do Trabalho – São Paulo / SP;

Auxiliar Administrativo de Operação – São Paulo;

Auxiliar Manutenção Predial – Campinas / SP;

Supervisor (a) de Operação – São Paulo;

Analista de Projeto Jr – São Paulo;

Analista Administrativo – Facilities- São Paulo / SP;

Auxiliar Administrativo de Operação – São Paulo;

Supervisor de Manutenção Predial – São Paulo / SP;

Líder Administrativo – Facilities – São Paulo / SP;

Eletricista Predial – Campinas / SP;

Mecânico de Refrigeração/Ar-Condicionado;

Assistente Financeiro – São Paulo / SP;

Supervisor Técnico de Operação (manutenção Predial) – Guararema;

Analista de Facilities – São Paulo / SP;

Fiscal de Facilities – Técnico – São Paulo / SP.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das oportunidades abertas na Cushman, os interessados devem acessar o link de participação, ler atentamente todas as informações e requisitos referentes a vaga de interesse e cadastrar o currículo atualizado.

