Dasa tem vagas de emprego em várias regiões do país

A Dasa, maior rede de laboratórios do Brasil, anuncia novas vagas de trabalho para atuação em várias regiões do país. Para garantir a participação no processo seletivo, o interessado deve possuir todas as habilidades que exigem a colocação pretendida. Continue vendo e tenha acesso a todas as informações.

Dasa contrata novos colaboradores para atuar em cidades brasileiras

Uma das maiores referências no setor da saúde, a empresa Dasa é um destaque nacional em laboratórios, possuindo um amplo grupo hospitalar e estando presente em várias regiões brasileiras.

Buscando por profissionais que se identifiquem com todas as suas competências, novas posições podem ser preenchidas em várias cidades do Brasil, entre elas: Rio de Janeiro, Barueri, Brasília, Porto Alegre, Barueri, Belo Horizonte, Florianópolis, Cascavel e Maringá.

Todas as posições são efetivas, e a empresa ainda oferece vagas de jovem aprendiz para estudantes de nível médio que queiram aperfeiçoar ainda mais seus conhecimentos profissionais, além de disponibilizar seu banco de talentos exclusivo para portadores de deficiência, para candidatos que não encontrem uma vaga que se encaixe ao seu perfil no momento.

Veja as posições abertas para candidatura e as regiões disponíveis para exercê-las:

Coordenadores de Unidades Hospitalares — Porto Alegre e Taubaté;

Estagiários de Administrativo — Belo Horizonte;

Recepcionistas — São Paulo;

Supervisores de Anatomia Patológica— Barueri;

Banco de Talentos para Portadores de Deficiência;

Assistentes de Pesquisa Clínica — Barueri;

Analistas de Citogenética — Rio de Janeiro.

Veja também: Messer Gases tem vagas de emprego e banco de talentos

Como se registrar

Para enviar o seu cadastro em uma das posições disponíveis pela empresa Dasa, basta acessar o link de inscrições e preencher sua ficha cadastral na posição que pretende exercer.

Acompanhe todas as informações do Notícias Concursos.