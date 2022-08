A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é uma das ferramentas mais importantes para a administração de qualquer negócio, independentemente de seu segmento ou porte. Nela, é possível controlar as entradas e saídas do caixa, obter uma ampla visão da distribuição dos valores, além da possibilidade de projeção para o alcance de metas e resultados.

O que é a Demonstração do Fluxo de Caixa?

A DFC (demonstração do Fluxo de Caixa) é uma ferramenta que tem por objetivo acompanhar o fluxo financeiro do negócio, todas as entradas e saídas do caixa da empresa. É uma das principais ferramentas da gestão contábil e financeira, entretanto, a demonstração do fluxo de caixa também é uma obrigação perante a Receita Federal.

Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)

A DFC (Demonstração do Fluxo de Caixa) é uma demonstração contábil que evidencia a origem e aplicação dos recursos financeiros da empresa. Baseada em 3 principais fontes de renda para o negócio, as atividades operacionais, de investimento e financiamento.

As atividades operacionais estão vinculadas às entradas e saídas relacionadas à atividade principal da empresa, as atividades de investimento estão relacionadas às aplicações financeiras e/ou de capital, e por fim, as atividades de financiamento estão relacionadas às atividades que visam buscar recursos externos, como por exemplo, financiamentos bancários, entre outras.

A Receita Federal constituiu a DFC como uma demonstração obrigatória para as empresas de capital aberto e para empresas com patrimônio líquido maior que R$2 milhões e para as pequenas e médias empresas, para as demais o uso é facultativo, porém fortemente recomendado.

Fluxo de Caixa direto e indireto

Para que o Fluxo de Caixa seja apurado existem dois métodos, o direto e o indireto. Sendo assim, o método direto consiste em elaborar o relatório baseado em todas as entradas e saídas, sem considerar outras demonstrações contábeis como, o Balanço Patrimonial e a DRE (Demonstração do Resultado do Exercício).

O método indireto é o que considera as demonstrações citadas acima. O método indireto é elaborado a partir do lucro líquido ajustado, essas informações são entradas tanto no Balanço Patrimonial quanto na DRE.

Qual diferença entre os métodos direto e indireto?

A principal diferença entre os métodos direto e indireto é que no método indireto os valores estão baseados nas outras demonstrações contábeis, o que torna os dados mais específicos.

No método direto os valores são tratados de forma mais bruta, de maneira que evidencia as movimentações da rotina da empresa. Ambos são importantes e atingem o objetivo proposto, o que determinará qual método utilizar é a necessidade do negócio.