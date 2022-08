Desafios de abrir uma franquia: veja 5 deles

Começar a trabalhar com uma franquia, como em qualquer negócio, possui desafios a serem superados para que tenha sucesso. Por isso que hoje, nós vamos indicar os 5 principais desafios de abrir uma franquia, para que você já esteja preparado e atue para a superação.

Confira agora quais são os 5 desafios de abrir uma franquia

Quando se tem a intenção de abrir uma franquia, a primeira ideia que se tem é que será um negócio mais fácil, pois a marca já está consolidada no mercado, e o suporte dado pela franqueadora irá suprir todas as necessidades de gestão e processos.

Mesmo com todas essas facilidades, abrir uma franquia também apresenta desafios, que nós iremos apresentar agora:

1º: Ter conhecimento do mercado que irá atuar

Ao abrir uma franquia, é necessário que o franqueado tenha conhecimento do mercado em que irá atuar. Para isso, é preciso acompanhar os índices de crescimento do mercado, as possibilidades de investimento e qual a franquia que mais se adequa ao seu perfil de empreendedor.

Para estudar o mercado, é possível que você consulte blogs, sites e revistas de empreendedorismo, juntamente com dados apresentados pelo SEBRAE, ou pela ABF (Associação Brasileira de Franchising).

Independente do tipo de negócio que você for investir, esse conhecimento de mercado é fundamental para garantir o sucesso do empreendimento.

Nesta área, é possível perceber quais são os setores de franquias que estão mais fortes no mercado. Dessa forma, avalie aquele mais lucrativo e vantajoso para investir.

Perceber os mercados mais lucrativos favorecem para que o empreendedor já atue num segmento. Assim, é possível ter maior clareza de suas chances de dar certo.

2º: Conhecer o seu perfil de empreendedor

É preciso que o empreendedor conheça o seu perfil e avalie se ele se enquadra no modelo de negócio de franquias. Esse conhecimento do perfil perpassa por avaliar:

Disponibilidade para trabalhar na franquia.

Desejo de empreender com uma marca já consolidada.

Capacidade de seguir processos e operações oferecidos pela franqueadora .

Entender que uma franquia é um processo de parceria, onde ambos lucram: franqueadora e franqueado.

Capacidade de atender às exigências da franqueadora.

Perceber que você não está trabalhando sozinho.

3º: Procurar por franquias confiáveis e reconhecidas no mercado

O mercado de franquias é o mais variado existente no Brasil e no exterior. É preciso que o empreendedor faça uma busca real por franquias que sejam confiáveis e reconhecidas no mercado.

Ao avaliar as empresas mais conhecidas e renomadas no setor fica mais fácil. Isso porque, é só você ir até uma unidade como cliente e perceber coisas como: o movimento, as avaliações das pessoas, a qualidade dos produtos oferecidos, entre tantas outras coisas. Além disso, é possível identificar a qualidade da franquia consultando sites como o Reclame Aqui e ver as avaliações.

Para medir a confiabilidade de uma franquia já é mais difícil, pois, como em qualquer negócio, existem franqueadoras que prometem muitas ações e na hora que for necessário, se isenta da responsabilidade. Procure conversar com outros franqueados e faça a sua própria avaliação.

Uma das opções é estudar a franquia com cuidado, analisar os números da marca e tirar todas as suas dúvidas antes de fechar o contrato.

4º: Possuir a capacidade de acompanhar as atividades padronizadas pela franqueadora

Uma das principais exigências da franqueadora e, por isso, mais um dos desafios de abrir uma franquia, é que na unidade seja reproduzido exatamente os processos realizados na empresa piloto. Isso se deve ao fato de que a franqueadora precisa garantir a qualidade dos produtos oferecidos.

Você, enquanto empreendedor, não pode modificar os padrões preestabelecidos pela franquia e receberá treinamento específico para que isso não aconteça.

5º: Ter a capacidade de trabalhar em equipe ainda é visto como um dos desafios de abrir uma franquia

Novamente, insistimos no mesmo assunto: a franquia precisa ser vista como uma parceira de negócios e não como uma concorrente. Você, enquanto empreendedor, precisa saber trabalhar em equipe, através de um processo de colaboração mútua e que favoreça o crescimento de ambos: franqueado e franqueadora.

Qualquer atitude diferente do franqueado poderá causar sérios danos à marca e à franqueadora, principalmente no que se refere às operações e processos padronizados.

Por fim, o seu sucesso depende do sucesso da franqueadora e vice-versa. Esta parceria é necessária para que a lucratividade seja boa para você, enquanto empreendedor, e para a franqueadora.

Supere estes 5 desafios e esteja preparado para abrir uma franquia! Certamente não é fácil começar um negócio, mas com o conhecimento e apoio necessários, não há o que temer!

Esperamos que o post de hoje possa ter sido elucidativo e auxiliado a saber os principais desafios de abrir uma franquia em sua jornada empreendedora! Boa sorte e força para vencer todos os obstáculos.