Descubra quais são as formas de ingresso na UniEVANGÉLICA

UniEVANGÉLICA: principais informações sobre os processos seletivos da universidade

A UniEVANGÉLICA, Universidade Evangélica de Goiás, é uma instituição de ensino superior que conta com mais de dez mil alunos matriculados.

A principal sede da universidade está localizada na cidade de Anápolis, distante aproximadamente 60 quilômetros de Goiânia, capital do estado de Goiás.

Ficou interessado em saber mais sobre as formas de ingresso na UniEVANGÉLICA? Então o artigo de hoje é para você! Continue lendo para descobrir como o processo seletivo da universidade funciona.

UniEVANGÉLICA: inscrições e matrículas

As inscrições para a edição 2022/2 do vestibular da UniEVANGÉLICA estão abertas desde o dia 05 de abril e assim permanecerão até o dia 31 de agosto de 2022.

As matrículas, por sua vez, poderão ser realizadas a partir do dia 2 de setembro de 2022.

UniEVANGÉLICA: vestibular agendado

Existem diversas formas de ingresso na UniEVANGÉLICA. Uma delas é o vestibular agendado, modalidade que prevê a realização de uma prova de maneira presencial e em data e local previamente agendado no site da instituição. O candidato pode realizar a sua escolha no momento da inscrição.

A prova é formada por uma redação. O candidato deverá escrever no mínimo 15 linhas. Devemos nos lembrar de que provas são aplicadas nas cidades nas quais existem cursos da instituição em funcionamento.

UniEVANGÉLICA: vestibular online

Outra maneira de ingresso é o vestibular online, modalidade que prevê a realização de uma prova por meio da plataforma virtual da UniEVANGÉLICA.

A prova consiste na realização de uma redação. O candidato deverá escrever no mínimo 800 caracteres e no máximo 2800.

O tempo para a realização do vestibular online será de no mínimo 30 minutos e no máximo de 60 minutos, ou seja, uma hora. Todas as provas serão corrigidas por uma banca de corretores experientes. Os corretores irão avaliar os textos de acordo com os critérios estabelecidos pela organização do vestibular.