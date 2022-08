Descubra quais são as formas de ingresso na UNIMEP

Formas de ingresso na UNIMEP: as principais informações para você

A UNIMEP, Universidade Metodista de Piracicaba, é uma instituição de ensino superior particular que está localizada na cidade de Piracicaba, no interior do estado de São Paulo.

A universidade oferece 58 cursos de graduação e 77 de pós-graduação. Os cursos são oferecidos nas modalidades presencial e EaD (ensino a distância).

Ficou interessado e quer saber mais sobre o vestibular da UNIMEP? Então o artigo de hoje é para você! Continue lendo para entender como as diferentes formas de ingresso na instituição funcionam.

UNIMEP: como ingressar?

Assim como diversos centros universitários brasileiros, a UNIMEP oferece aos seus futuros alunos várias formas de ingresso, cabendo a cada um escolher a mais conveniente.

UNIMEP: vestibular agendado

A modalidade permite que o candidato ingresse na Universidade Metodista de Piracicaba por meio da realização de uma prova de redação.

O vestibular pode ser realizado tanto de forma presencial quanto a distância, por meio da plataforma virtual da universidade.

O candidato deve pagar uma taxa de inscrição de R$10,00 para participar do processo seletivo. A inscrição pode ser realizada a qualquer momento no site oficial da UNIMEP.

UNIMEP: uso da nota do ENEM

A análise da pontuação obtida pelo candidato na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, é também utilizada pela universidade para selecionar e classificar os seus futuros alunos. Todos os candidatos que optarem por essa modalidade não precisarão participar do vestibular.

UNIMEP: transferência externa

Essa é a modalidade ideal para os candidatos que já frequentam um curso de graduação em outra instituição de ensino de nível superior e que querem começar a estudar na UNIMEP.

A instituição oferece condições especiais para os candidatos que optarem por essa forma de ingresso, incluindo bolsas de estudo de até 35% do valor do curso.

Descubra mais informações no site da universidade: https://www.redemetodista.edu.br/graduacao-presencial-unimep/