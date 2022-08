O currículo do candidato é um documento deve ser conceituado dessa maneira para que seja assertivo dentro do mercado de trabalho atual.

Destaque o seu perfil através da objetividade durante a elaboração do seu currículo

Para que o candidato receba o convite para uma entrevista de emprego que seja do seu real interesse, ele deve ter clareza sobre seus objetivos e construir um currículo organizado e sucinto.

O destaque do currículo dentro do mercado de trabalho ocorre por conta da sua objetividade, já que o profissional de recrutamento e seleção possui poucos minutos para uma análise inicial.

Dados pessoais

Destaque seus dados pessoais de forma sucinta, priorizando meios de contato e evitando dados desnecessários, como números referentes aos seus documentos pessoais.

Objetivo

O seu objetivo deve ser claro e direto. Sendo assim, informe o seu cargo pretendido considerando a hierarquia dentro da sua área de atuação. Por exemplo: gerente de processos; analista de atendimento ao cliente; assistente de vendas; auxiliar de logística etc.

Experiência profissional

A descrição referente a sua trajetória profissional deve ser sucinta e direta. Lembre-se de prezar pela ordem cronológica inversa, priorizando dados atuais. Informe o nome das empresas pelas quais passou e o respectivo período de sua atuação.

As atividades exercidas devem ser apontadas de maneira sucinta, já que o currículo é um documento que será explorado durante uma entrevista de emprego, por isso, não é cabível que insira uma narrativa completa durante essa elaboração.

Escolaridade

A sua escolaridade deve ser objetiva, tal como os demais campos do seu currículo. Sendo assim, é relevante destacar cursos concluídos e cursos em andamento. Além disso, caso estude, informe a previsão de término do curso atual e se estuda de maneira online ou a distância.

Atualize o seu perfil profissional no Linkedin

O Linkedin é uma ferramenta amplamente utilizada para o recrutamento e seleção de diversas empresas ao redor do mundo. Por isso, é viável que atualize o seu perfil no Linkedin e direcione os envios do seu currículo, já que essa é uma forma de elevar a visibilidade do seu perfil de acordo com seus objetivos dentro do mercado.

Adapte os pontos citados e eleve a visibilidade positiva do seu perfil profissional

Faça adaptações dos pontos citados e alcance o seu potencial profissional através do direcionamento assertivo do seu currículo. Visto que ele será o ponto de partida para que direcione a sua postura durante a entrevista de emprego.