Dia da Solidariedade beneficia milhares de pessoas em Penedo

Ação conjunta da Prefeitura de Penedo com os governo estadual e federal distribui ajuda humanitária e promove acesso a serviços que garantem cidadania

Secom PMP

Milhares de pessoas carentes foram beneficiadas nesta segunda-feira, 08, com o Dia da Solidariedade, um grande mutirão de serviços sociais e entregas de donativos.

O trabalho organizado pela Prefeitura de Penedo, em parceria com os governos estadual e federal, atendeu famílias diretamente afetadas pelas fortes chuvas e também promoveu o acesso à emissão gratuita de documentos para o público em geral.

Enquanto aguardavam a entrega do kit dormitório (colchão, travesseiro, lençol e fronha), da cesta básica e dos itens de limpeza, a população penedense atendida no Dia da Solidariedade foi presenteada com um show da Banda Cazuadinha.

O entretenimento foi viabilizado por meio da Secretaria Municipal de Cultura, uma das pastas diretamente envolvidas no mutirão que mobilizou diversos setores do governo Ronaldo Lopes.

O Prefeito de Penedo reafirmou seu compromisso com a população mais necessitada. “O nosso apoio para vocês não termina por aqui, nós vamos continuar atendendo a nossa população com outras ações”, disse Ronaldo Lopes, citando os investimentos em pavimentação e drenagem e de melhorias habitacionais nos bairros de baixa renda.

Acompanhado pela primeira-dama de Alagoas, Mariana Dantas, e comitiva formada por secretários municipais, estaduais e vereadores, Ronaldo recebeu o carinho dos penedenses durante a maior ação já realizada em Penedo para famílias em situação de vulnerabilidade social.

A assistência que ocorre de forma regular, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, foi ampliada neste início de semana com a distribuição da ajuda humanitária viabilizada pela Defesa Civil.

Gestantes atendidas pelo CRIA receberam enxovais para bebê enquanto crianças brincavam no espaço lúdico na tenda onde a banda da Polícia Militar de Alagoas fez sua apresentação.

Rafael Ferreira, gestor da SEMDSH, informa que a entrega dos donativos para famílias da zona rural será realizada ao longo da semana, mais uma ação do poder público chegando, de fato, para os mais necessitados em Penedo.

Texto Fernando Vinícius

Foto destaque Christian Lobo

Galeria de imagens – Deywisson Duarte e Fernando Vinícius

Vídeo – Ricardo Alves

Apresentação Karine Candido

Produção Janyelle Vieira e Fagner Honorato