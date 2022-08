Dia da Solidariedade em Penedo também fará emissão de RG gratuitamente

Nesta segunda (8) diversos serviços serão disponibilizados para os penedenses

Nesta segunda-feira, 08 de agosto, a partir das 08h, no Ginásio Pe. Manoel Vieira, a Prefeitura de Penedo estará promovendo um grande Dia da Solidariedade. Diversas ações deverão beneficiar milhares de cidadãos, dentre elas:

Enxoval e cuidados para as gestantes do CRIA;

Novos cadastros CRIA;

Entrega de cartões CRIA;

Emissão de RG – 1ª e 2ª via;

Equatorial: cadastro na tarifa social, negociação de dívidas, troca de lâmpadas led (5 lâmpadas por unidade consumidora);

Emissão de Carteira de Trabalho;

Consulta de CPF e 2ª via;

Consulta – Certidão de Nada Consta e Dívida Trabalhista;

Espaço Lúdico Kids

Tudo isso será ofertado no dia, basta se dirigir até o local munido de documentos, e é claro, estando a pessoa apta para os serviços sociais desejado.

Além disso, a Prefeitura de Penedo fará a entrega de kits humanitários e colchões, para pessoas que sofreram com as fortes chuvas de maio que atingiram a cidade, objetos esses comprados com recursos da Defesa Civil Nacional.

Quem ficou desabrigado e desalojados e está dentro do cadastro feito pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, basta se dirigir nesse domingo (7) a antiga sede do SENAI (próximo ao trevo da Toca do Índio), CRAS Senhor do Bonfim ou CRA Santo Antônio para adquirir o seu ingresso que da direito ao colchão, cesta básica e kit humanitário. As equipes estão de plantão durante todo o dia de hoje para realizar o atendimento nessas unidades.

Mais informações pelo telefone Whatsapp da SEMDSH: +55 82 99428-5823