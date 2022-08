Neste conteúdo, elencamos algumas dicas de adaptação no novo trabalho com o intuito de lhe ajudar nesta nova jornada que se inicia.

Isso porque compreendemos que uma jornada no novo trabalho pode causar aquele famoso “frio na barriga”, ou o medo de que as coisas não saiam como o planejado. Porém, existem atitudes que podem, pouco a pouco, nos ajudar a ter mais confiança no novo espaço de trabalho.

Saiba respeitar os seus limites, cuide da sua saúde mental e busque praticar o autoconhecimento, pois isso também pode lhe ajudar nesta nova fase.

Além disso, outras considerações podem ser analisadas e colocadas em prática. Abaixo explanamos algumas delas. Considere nos acompanhar. 😉

Dicas de adaptação no novo trabalho

A adaptação no novo trabalho exige tempo, paciência e respeito consigo mesmo. Nós precisamos de tempo para conhecer o novo ambiente, entender a dinâmica do lugar e começar a agir de maneira equilibrada e alinhada às expectativas dos gestores, por exemplo. Por isso, respeite o seu tempo de adaptação e não tente forçar a barra, ok?

Dito isso, vamos às considerações que podem ser úteis:

1. Prepare-se com calma para os primeiros dias

Considere se preparar com tranquilidade e com tempo. Isto é, evite acordar muito em cima da hora de sair de casa, pois isso pode fazer com que o seu dia já comece com muita ansiedade e pressão.

Por isso, tente acordar um pouco mais cedo e considere praticar alguns atos de autocuidado. Vale um banho agradável e demorado, uma leitura que lhe faça bem e um bom café que lhe aqueça… Enfim! Crie um momento de tranquilidade para começar o dia bem.

2. Seja autêntico e considere conversar com as pessoas

No trabalho, busque ser uma pessoa autêntica, sem querer criar um personagem de super colaborador, por exemplo. Além disso, considere conversar e trocar ideias com quem está à sua volta.

Claro que você não vai ficar parando o trabalho o tempo todo para conversar, mas se for possível trocar alguma ideia, considere fazer isso para ir se aproximando dos demais, aos poucos.

3. Seja uma pessoa observadora

Observe o que está acontecendo ao seu redor. Como as pessoas costumam se comunicar? Quais são as maiores demandas do seu departamento? Como as pessoas lidam com problemas? Qual é a dinâmica das relações? Analisar tudo isso pode lhe dar pistas de quais passos você mesmo pode dar rumo à sua adaptação no novo trabalho.

4. Pergunte o que for necessário e anote as respostas

Se houver dúvidas, não hesite na hora de perguntar. Afinal, para conquistar a adaptação no novo trabalho é preciso entender como funcionam as coisas, certo? Se você tiver dúvidas e não perguntar, como poderá saber? Pois é!

Porém, lembre-se de anotar as respostas para não cair no equívoco de questionar a mesma coisa mais de uma vez.

5. Estude sobre a cultura da empresa

Procure estudar sobre a empresa e sobre a cultura ali presente. Pois essas informações também poderão lhe dar subsídios na hora de conquistar a sua adaptação no novo trabalho. Pense nisso e boa sorte na sua nova jornada!