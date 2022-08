Dicas ENEM e Vestibulares: filmes para estudar Biologia

Dicas ENEM e Vestibulares: filmes para revisar tópicos da Biologia

Todos nós sabemos que existem questões de biologia dentro da prova do ENEM, o Exame Nacional do Ensino Médio, e também nos vestibulares

Dessa maneira, os estudantes sempre procuram realizar uma preparação completa para responder as questões corretamente se sair bem no exame. Se esse é o seu caso, o que você acha de revisar os principais tópicos de biologia que são abordados pela provas principais provas do Brasil por meio de filmes?

Isso mesmo! O artigo de hoje trouxe uma lista com alguns filmes que podem te ajudar na sua preparação para enfrentar as questões de biologia do ENEM e dos vestibulares. Vamos conferir!

Ilha das Flores

Ilha das Flores é um documentário lançado no ano de 1989 e que foi dirigido por Jorge Furtado. A produção retrata o percurso que os alimentos descartados fazem até chegar em um lixão, no qual são reaproveitados.

Você pode usar o documentário para refletir sobre importantes temas, como as consequências do consumismo na sociedade atual.

Procurando Nemo

O filme Procurando Nemo foi lançado no ano de 2003 e traz como protagonista o próprio Nemo, um peixe-palhaço.

Após ignorar os conselhos de seu pai, Nemo acaba sendo capturado por um mergulhador. Com isso, o pequeno peixe é colocado em um aquário. Quando o seu pai fica sabendo do ocorrido, ele decide ir atrás do filho com a ajuda de alguns companheiros.

O longa pode ser usado para o estudo de muitas espécies marinhas e também sobre a importância dos recifes de corais.

Wall-E

Wall-E é um filme de 2008 que traz como protagonista Wall-E, um robô responsável por limpar a Terra em um futuro utópico.

O filme critica fortemente as atitudes da sociedade atual ao colocar todos os humanos como habitantes de uma grande nave após estragarem totalmente o planeta Terra, tornando-o inviável para a vida.