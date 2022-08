Neste texto, separamos 5 dicas simples de como estimular a criatividade. Você poderá iniciar o seu processo de estímulo hoje mesmo, da sua casa, com uma boa leitura. Assim, já começará a dar passos interessantes rumo a uma mente mais criativa.

Afinal, engana-se quem pensa que a criatividade é simplesmente algo inato. Isto é, engana-se quem pensa que já nascemos criativos ou não. Isso porque a criatividade é uma habilidade humana que pode sim ser desenvolvida e adquirida com o passar do tempo. Porém, para isso acontecer, nós precisamos cuidar da nossa saúde mental e oferecer estímulos criativos para o nosso cérebro.

Quais são esses estímulos? Listamos alguns deles no decorrer deste conteúdo. Confira!

Dicas para estimular a criatividade

Poderíamos listar muitas outras dicas para estimular a criatividade neste conteúdo. Porém, focamos naquelas que podem ser mais facilmente colocadas em prática, a partir de hoje. Afinal, nosso objetivo é conseguir lhe ajudar de alguma forma interessante. Esperamos que nossas ideias possam ser um bom ponto de partida! Veja:

1. Leia mais

Ler mais é uma atividade muito enriquecedora. Você começa a ter contato com outros pontos de vista e outros mundos que antes não conhecia. Pode, ainda, aprender novas palavras, expandir o vocabulário e aprender a enxergar novos caminhos para determinadas situações. Tudo isso pode se tornar um verdadeiro repertório cerebral, que será utilizado em algum momento, caso você o procure para criar coisas novas.

2. Assista conteúdos diferentes

Assim como as novas leituras podem ser bem interessantes, os novos tipos de conteúdos audiovisuais também são pertinentes. Não porque a TV ou os filmes, por si só, podem nos tornar criativos, mas sim no sentido de analisarmos as cenas, pensarmos sobre os enredos e até tentarmos adivinhar o que pode acontecer a seguir. Tudo isso pode nos estimular a ter novas ideias, imaginar novos mundos e roteiros diferentes, ajudando a estimular a criatividade.

3. Descubra um novo hobby

Descobrir um novo hobby pode ser um caminho muito enriquecedor para a nossa criatividade. Primeiro porque estaremos diante de um “novo mundo”, segundo porque se a atividade requerer criatividade – como no caso do artesanato – naturalmente estaremos estimulando a nossa mente a pensar em coisas novas e diferentes.

4. Viva novas experiências

Viver novas experiências, de maneira geral, pode nos ajudar a estimular a criatividade. Por exemplo, jantar em um novo restaurante, fazer um caminho alternativo até o trabalho, e assim por diante. Quanto mais nós nos propomos a enxergar coisas novas em nossas vidas, mais conhecimentos diferentes poderemos armazenar na mente. Mais tarde, esses conhecimentos podem ser usados para criar coisas novas. 🙂

5. Entre em contato com diferentes culturas

Você pode entrar em contato com diferentes culturas lendo sobre elas, assistindo documentários ou, se estiver ao seu alcance, viajando. Assim, será possível aprender novos estilos de vida e descobrir novas formas de enxergar o mundo e os problemas que nele habitam. E essas novas formas de enxergar poderão nos ajudar a estimular a criatividade. 😉