Neste conteúdo, visamos elencar algumas dicas para uma boa agenda de estudos e assim começar a organizar melhor a vida acadêmica. Afinal, a quantidade de atividades pode nos deixar confusos de vez em quando, e para lidar com essa “confusão”, nada melhor do que ter uma agenda bem estruturada, concorda?

Por isso, desenvolvemos uma série de dicas que podem ser interessantes. Esperamos lhe ajudar. Continue lendo e saiba mais!

Dicas para uma boa agenda de estudos

As nossas dicas para uma boa agenda de estudos podem parecer até clichês, em alguns pontos de vista, mas acontece que até mesmo o óbvio precisa ser dito em determinadas circunstâncias. Isso porque o piloto automático, no qual agimos de vez em quando, pode nos atrapalhar na hora de enxergarmos o que devemos fazer de fato, e isso impacta nos nossos rendimentos acadêmicos.

Por isso, abra a mente e venha com a gente pensar em alternativas que ajudem você na hora de se organizar. Confira:

1. Crie o hábito de anotar

Considere criar o hábito de anotar. Pode parecer algo simples, mas muitas pessoas querem dicas para uma boa agenda de estudos, porém, não fazem o mínimo que é anotar tudo o que precisa ser feito. Sem esse tipo de anotação, como poderemos desenvolver uma agenda estruturada? Como teremos certeza de que não nos esqueceremos de algo importante? Pois é!

Se porventura a anotação não for definitiva, anote em um post-it e cole na sua agenda. Assim, você se certifica de que a informação foi escrita e as chances de esquecer determinada atividade são menores.

2. Saiba quais são as tarefas

Analise quais são as suas tarefas. Você, por acaso, sabe exatamente tudo o que precisa ser feito nos próximos dias, semanas e meses? Tem ideia de quantas atividades deverão ser desenvolvidas? Ou ainda não?

Comece analisando a carga de atividades para sempre anotá-las na sua agenda com antecedência e organização.

3. Analise os prazos e anote com cuidado

Além de saber quais são todas as atividades que deverão ser executadas, considere analisar os prazos com muito cuidado. Às vezes, uma tarefa pode parecer muito simples, mas o prazo de entrega está logo aí e você nem se deu conta. Portanto, anote os prazos e as demandas que devem ser entregues.

Lembre-se ainda de que você deve criar folgas na sua agenda. Isto é, se o prazo é dia 5, anote para finalizar no dia 3, por exemplo, para ter margem de erro para imprevistos.

4. Certifique-se de ter um tempo diário para os estudos

Organize-se para estudar todos os dias. Afinal, dessa forma as nossas dicas para uma boa agenda de estudos poderão ser mais efetivas.

Pois se você tiver apenas um dia da semana para estudar, é possível que haja uma sobrecarga de matérias. Em contrapartida, se houver a chance de estudar cerca de 45 minutos por dia, essa pode ser uma excelente maneira de montar a sua agenda.

5. Cuidado com a procrastinação

Por fim, cuidado com o comportamento de procrastinação. Ele pode ser silencioso, mas ao mesmo tempo é capaz de destruir tudo o que foi dito nas outras dicas para uma boa agenda de estudos. Fique atento!