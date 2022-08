Com salários de até R$ 21 mil, a Digisystem reúne vagas na área de TI. A empresa, que atua como fornecedora de soluções de negócios de tecnologias avançadas, anunciou a abertura de novas oportunidades para profissionais interessados em trabalhar em diferentes postos, na modalidade híbrida, em Brasília (DF), ou 100% remota.

As contratações vão de encontro com o momento da empresa, que se encontra em franco crescimento. Atualmente, a Digisystem possui cerca de 1.300 colaboradores e segue ampliando seu quadro de funcionários.

Há chances para os cargos de Analista de Dados e Business Inteligence, Analista de Qualidade e Testes de Software, Arquiteto de Software, Cientista de Dados, Desenvolvedor FullStack, Desenvolvedor Open – Java – Backend, Lider Tecnico, Product Owner, Scrum Master, Engenheiro de Automação de Processos, Engenheiro de Software e muito mais. Todas as posições são para níveis Sênior e Master, o que significa que os candidatos deverão ter experiência anterior na área e capacitação técnica.

Os contratados receberão salários acima da média do mercado, além de diversos benefícios, como vale refeição, vale alimentação, vale transporte, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, programa de apoio pessoal, reembolso anual de material escolar, cartão de crédito emergencial, empréstimo consignado e acesso ao GymPass.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas oferecidas pela Digisystem deverão acessar o site https://jobs.kenoby.com/digisystem para conferir a lista completa de oportunidades disponíveis e cadastrar o currículo na posição desejada.

O processo seletivo será 100% remoto e dividido em etapas, sendo a primeira delas uma entrevista técnica. A empresa realizará, também, uma avaliação do perfil profissional do candidato. A expectativa da empresa é que as novas contratações sejam concluídas até o dia 10 de agosto.